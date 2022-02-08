2022 NBA All-Star için geri sayım başladı! İşte kadrolar ve oyuncu istatistikleri
Dünyanın en önemli basketbol ligi NBA'de yılın organizasyonu olan All-Star'da heyecan 20 Şubat'ta ABD'nin Cleveland kentindeki Rocket Mortgage FieldHouse'da başlayacak. Taraftarlar, basketbolcular ve basın mensuplarının oyları sonucu Doğu Konferansı'nda Kevin Durant, Batı Konferansı'nda ise LeBron James'in kaptanlığında oynanacak All-Star maçında, Andrew Wiggins ve Ja Morant, kariyerlerinde ilk kez All-Star'da yer alacak.
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LEBRON JAMES
Los Angeles Lakers süper yıldızı Lebron James kendi konferansında en çok oyu alarak All-Star maçında kaptan seçildi.
Bu sezon 29.1 sayı, 7,8 rebond, 6,4 asist ortalamasıyla oynayan 37 yaşındaki Lebron James her sene olduğu gibi yine zirveye oynuyor.
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