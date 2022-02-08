2022 NBA All-Star için geri sayım başladı! İşte kadrolar ve oyuncu istatistikleri

Süper Lig gibi Avrupa'nın birçok liginde takımlar devre arasında önemli transferlere imza attı. Liverpool'da flaş bir transfer gerçekleşti. Juventus'tan rekor bir transfer gerçekleşti. İtalyan devi kasasından yıldız forvet için 81.6 milyon euro çıkardı

Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecileri! Yerli kaleci geleneği devam ediyor

Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği başarıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-1 yendiği maçta kalede 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin vardı. Engin İpekoğlu ile başlayan, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile devam eden son 30 yıllık süreçte, Sarı-Lacivertli ekibin kalesini bir iki kısa süreli istisna dışında hep yerli kaleciler korudu. Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecilerini hatırlamaya ne dersiniz?