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aksam.com.tr
  • 28 Aralık 2021 Salı 16:23

2021'de spor dünyasında neler yaşandı?

Covid-19 salgınının gölgesinde bu yıl sporda önlemlerin sürdüğü ve normallaşmenin yaşandığı bir yıl yaşandı. Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve milli sporcularımızın elde ettiği madalyalar 2021 yılına damga vurdu. İşte bu yıl iz bırakan şampiyonluklar, bireysel başarılar, rekorlar, ilkler ve ölümler...

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