TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan HÜDA PAR'a ziyaret

Görüşmede, Türkiye'nin genel meseleleri ve özellikle son süreçte Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden birisi iç kalenin tahkim edilmesi, Türkiye'de barışın, huzurun, kardeşliğin temin edilmesi bakımından fevkalade önemli Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili karşılıklı fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki dönemde TBMM'nin çalışması, bu çalışmalarda takip edilecek usul, yöntemler, Terörsüz Türkiye sürecinde oluşturulacak komisyonla ilgili fikirlerini ve değerlendirmelerini alma imkanımız oldu. Yarın yapılacak TBMM 28. Dönem ikinci devre Meclis Başkanlığı seçimi için de desteklerini talep ettik. Destekleri dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah TBMM çalışmalarının, Türkiye demokrasinin standartlarını yükselten, Türkiye'de barışa, huzura, kardeşliğe katkı sunan bir çalışma düzeni içerisinde olmasını önümüzdeki dönemde temenni ediyorum."