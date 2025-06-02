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SİYASET
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 17:04 |

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan HÜDA PAR'a ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Meclis'te ziyaret etti.

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