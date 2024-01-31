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SİYASET
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:23

MHP Beşiktaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı! İBB Başkan adayı Murat Kurum törende konuşma yaptı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 'AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partimizin birliği hepimizin ittifakıdır, cumhurun ittifakıdır ve bu ittifak devletin, milletin istikbali için 15 Temmuz'da can verilerek, kan verilerek halkımız tarafından, sizler tarafından meydanlarda kurulmuştur.' dedi.

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