Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte zirveden ilk kareler

Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında liderler, "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun yapılacağı salonda liderlerle ayaküstü sohbet etti.

Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

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Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.