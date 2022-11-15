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SİYASET
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 09:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte zirveden ilk kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılmak için Bali'ye gitti. Resmi karşılama törenine katılan Erdoğan, ikili temaslarda bulunuyor.

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