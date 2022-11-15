Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde! İşte zirveden ilk kareler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.