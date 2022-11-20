  • $18,6105
  • 19,2641
  • 1046.41
  • 4526.73

Foto Galeri

SİYASET
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2022 Pazar 18:50

Başkan Erdoğan Katar'da liderlerle buluştu

Başkan Erdoğan, Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda dünya liderleriyle bir araya geldi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.