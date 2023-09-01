Venedik Film Festivali'nde ünlüler geçidi

İtalya'da bu yıl 80'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, geleneksel kırmızı halı geçişi ve açılış töreni ile başladı. 'Ferrari' ve 'Kont' gibi pek çok önemli yönetmenin yeni filmlerine ev sahipliği yapacak festivalde iki Türk filmi de yer alıyor. Selman Nacar'ın “Tereddüt Çizgisi” ve Nehir Tuna'nın “Yurt” filmleri, festivalin ‘Orizzonti' (Ufuklar) bölümünde yarışacak. Festivale Paula Luchsinger, Patrick Dempsey ve Adam Douglas Driver da katıldı. 9 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek ödül gecesi ve büyük ödül 'Altın Aslan'ın sahibini bulmasıyla sona erecek.