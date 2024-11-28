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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 10:24

Yan etkisi olmayan ağrı kesici! Japon bilim insanları geliştirdi

Japon bilim insanları, yan etkisi olmayan ağrı kesici geliştirdi.

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