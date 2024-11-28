Yan etkisi olmayan ağrı kesici! Japon bilim insanları geliştirdi

Araştırma ekibine göre, 3E1'in en önemli avantajlarından biri motor sinirler üzerinde herhangi bir olumsuz etki göstermemesi. Yapılan deneylerde, antikorun felç ya da davranışsal bozukluklara yol açmadığı görüldü. Prof. Akihito Ito, "Bir enjeksiyonla sinirlerde biriken ve ağrı kesici etki sağlayan bu antikor, 'antikor anestezikleri' adıyla yeni bir alanın kapılarını aralayabilir" dedi.