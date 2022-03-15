Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor! 1 bardak su içine yarım çay kaşığı eklerseniz...

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Küçük iltihaplanmalar aslında sağlığa zararlı değildir. Vücudunuzun yaralanma, hastalık veya enfeksiyon sonrası iyileşmesine yardımcı olan doğal bir süreçtir. Ancak stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo ve kötü beslenme vücuttaki iltihaplanmaları arttırarak sağlık sorunlarına sebep olabilir.

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Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre her gün karbonat içmek bu iltihaplanmalarla mücadele etmenin ucuz ve pratik bir yoludur.

Bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynayan dalağınız potansiyel tehlike içeren bir bakteri veya virüs tespit ettiğinde bunlarla savaşmak için beyaz kan hücrelerini serbest bırakır. Bu beyaz kan hücrelerinin işlevi vücudun doğal iyileşme sürecini desteklemek için iltihaplara sebep olmaktır.

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Karbonat içmek dalağınıza her şeyin iyi olduğunu ve beyaz kan hücrelerini serbest bırakmaya ihtiyaç olmadığını belirten kimyasal ve fiziksel reaksiyonlar başlatır. Yapılan araştırmada 2 hafta boyunca suya karbonat ekleyerek içenlerin iltihaplanmaya sebep olan beyaz kan hücrelerinde düşüş, iltihaplanmayı azaltan kan hücrelerinde artış görüldü.

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T hücreleri olarak bilinen bir başka beyaz kan hücresi, kendi vücut dokularınıza saldırmasını önlemek için bağışıklık sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. T hücreleri düzgün çalışmadığında astım, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşanır. Yapılan araştırmada her gün az miktarda karbonat içmenin T hücrelerinin sağlıklı işlemesine destek olduğu görülmüştür.

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Araştırmacılar her gün 1 bardak su içine yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içmeyi öneriyor. Ancak yemeklerden önce mi sonra mı içilmesi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar.

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Günlük diyetinize karbonat içmeyi eklemek istiyorsanız önce doktorunuzla görüşüp var olan sağlık problemlerinize bir etkisi olup olmayacağını öğrenmekte fayda var.

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FESLEĞEN

iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

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CEVİZ

Yapılan araştırmalara göre günde 50 gram ceviz yiyen bir kişinin vücudunda iltihap olduğunun göstergesi olan CRP maddesinde azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. CRP maddesinin yüksek çıkması kalp hastalıklarına neden olduğu için düzenli olarak ceviz tüketimi ile kalp hastalıklarından da korunmak mümkün. Kullanım için bir su bardağı içine 3 tane ceviz atarak tüm gece bekletin, sabah aç karnına bu suyu için. Cevizli su tüm gün dinç kalmanızda etkili olacaktır.

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ISIRGAN OTU

Oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.

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ISPANAK

Sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak içinde iltihap kurutan antioksidanlar ve bol miktarda E vitamini bulunur. Ispanak içinde yer alan diğer bir madde ise alfa-lionelik (ALA) isimli asittir. Bu asit iltihapların neden olduğu ağrıları azaltan bir etkiye sahiptir. Ispanaktan yararlanabilmek için yemeğini yapabilir ya da suyunu tüketebilirsiniz.

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ZENCEFİL

İltihap söktürücü bitkilerden birisi de zencefildir. İçerdiği gingerol isimli iltihap giderici bileşim ile doğal bir iltihap kurutucu olan zencefili iltihapların engellenmesi ve kurutulması için kullanabilirsiniz. Zencefil düzenli kullanım ile eklem romatizmaya bağlı ağrıları azaltmakta, şişlikleri yok etmektedir. Aktarlardan satın alabileceğiniz zencefil, kök ve toz şeklinde satılmaktadır. İki türlü kullanım da iltihap kurutucu özelliği taşıdığından istediğiniz ürünü tercih edebilirsiniz. Kanı sulandırma yan etkisi olan zencefili doktorunuza danışmadan almanız ise tavsiye edilmez.

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ZERDEÇAL

Hindistan yemek kültürünün önemli bir parçası olan zencefil içerdiği curcumin isimli madde ile iltihaplara karşı etkili doğal bir antioksidandır. Geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalara göre cucurmin isimli maddenin iltihaplanmaya neden olan farklı moleküler yapıları engellediği kanıtlanmıştır.Zerdeçal eklem iltihabı, kas burkulması vb. hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır. Zerdeçal ile kullanım yapmak için 1 çay kaşığı zerdeçalı, 1 su bardağı suyun içinde karıştırılmalı ve düzenli olarak tüketim yapılmalıdır. Diğer bir kullanım şeklinde ise 1 çay kaşığı zerdeçal ile 1 su bardağı sütü karıştırmak yeterli olacaktır. Karışımın etkili olabilmesi için haftada birkaç kere tüketim yapılmalıdır.

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ZEYTİNYAĞI

Vücudunuzda iltihap var ise en etkili bitkisel ürünlerden birisi zeytinyağı olacaktır. Tam etki sağlaması için saf zeytinyağı tercih etmeniz gerekir. Zeytinyağını yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilir ya da harici bir biçimde masaj için kullanmayı tercih edebilirsiniz. İltihap kurutma özelliği ile dikkat çeken zeytinyağı şeker ve romatizma gibi hastalıklara karşı da vücudun direncini arttıran bir ürün olarak karşımıza çıkmaktadır.

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SARIMSAK

Sarımsak içeriğinde yer alan bazı maddeler sayesinde anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahip bir üründür. Kokusundan dolayı tercih etmek istemediğiniz sarımsağı su ile birlikte hap gibi yutabilir ya da direk almak yerine yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Sarımsak yerine sarımsak yağı da kullanabilir, sarımsağı iltihap söktürücü bitkilerden birisi olarak özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Kendisi oldukça küçük ve narin olan deniz börülcesi bitkisinin etkileri ise son derece büyük. Adeta vitamin hazinesi olan bu tuzlu bitkinin faydaları şöyle; Mineral bakımından son derece zengindir. Tuzlu suda yetişir ve bu sayede minerallerin en saf halini içerir A, B12, C vitamini, sodyum iyot, magnezyum, demir ve bol miktarda lif içerir. İçindeki bu mineral ve vitaminler asırlardır biliniyordu. Şimdilerde ise flavonoid içerdiği ortaya kondu. Önemli bir antioksidan olan flavonoid, kanserle mücadelede önemli bir kaynak.