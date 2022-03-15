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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Mart 2022 Salı 09:51

Vücuttaki tüm iltihabı kurutuyor! 1 bardak su içine yarım çay kaşığı eklerseniz...

Vücuttaki kırmızı kan hücrelerinin azalması ile birlikte vücut iltihaplara karşı korunmasız bir hale gelir. İltihap oluşması birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir sağlık sorunudur. Vücutta uzun süre devam eden iltihaplanmalar ise diyabet, kalp hastalığı, depresyon ve kanser gibi ciddi hastalıkların riskini arttırır. İltihap söktürücü bitkiler günümüzde çoğu uzman tarafından önerilen iltihap kurutucu yöntemler olarak bilinmektedir. Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, iltihaba karşı en etkili besinlerden biri de her gün karbonat içmek zamanla kronik iltihaplanmaları azaltmaya, bu hastalıklara yakalanma olasılığını azaltmaya yardımcı olur. İşte başta karbonat olmak üzere besinlerin iltihaplar üzerindeki etkisi...

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