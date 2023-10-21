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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 14:07

Vücuttaki pis kanı temizliyor! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin

Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarının da sağlıklı olması şart. Ancak günümüzde fast food kültürü ve işlenmiş gıda tüketimi sağlıksız besinlere olan yönelimi artırmakta. Bu da kalp damarları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununu tetiklemekte. Yapılan araştırmalara göre doğru besinler tüketildiğinde damar sağlığını korunmak mümkün. İşte damar sağlığını destekleyen ve damarları temizleyen bitkiler:

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