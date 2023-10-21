Vücuttaki pis kanı temizliyor! Bu besini sofranızdan eksik etmeyin

1 / 15

SARIMSAK Yapılan çalışmalar sarımsak tüketenlerde tüketmeyenlere göre daha az kalp ve damar hastalıklarının görüldüğünü gösteriyor. Sarımsağın faydalı içeriği sayesinde kanda bulunan fibrin ve plak yapılarının oluşumunu azaltıyor.

2 / 15

MELOCAN OTU (DİKEN UCU) Kan temizleyici özelliği ile bilinen melocan otu vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar.

3 / 15

ZERDEÇAL Uzmanların da sıkça tavsiye ettiği zerdeçal damar sertleşmesinin en büyük nedenlerinden olan iltihaplanmayı azaltan 'curcumin' maddesini içerir. Bu sayede damarda yağ birikimini yaklaşık %26 oranında azaltıyor.

4 / 15

KİŞNİŞ Kanı temizleyen kişniş kalp ve damarlardaki hasarları iyileştirir. Ayrıca damar sertliğini önler ve yağ depolanmasını engeller.

5 / 15

CEVİZ VEYA CEVİZ YAĞI Damarları temizleyen ceviz, tüketildiği an etkisini göstermeye başlıyor. Kalp sağlığı için önemli faydalar sağlayan ceviz, kan damarlarını hizalıyor ve damarların esnekliğinde önemli bir rol oynuyor.

6 / 15

Yapılan araştırmalar sonucu cevizin vücuda etkisi ortaya konuldu. Çalışmada bir avuç ceviz yiyen kişilerin yaklaşık 4 saat sonra kan damarlarının esnekliğinde ve kolesterol seviyelerinde kan akışına yardımcı olacak düzeyde gelişme kaydedildi.

7 / 15

ACAİ ÜZÜM Kolesterolü düşürme özelliği ile ön plana çıkan acai üzümü kan akışını dengeler. Kalp için çok faydalıdır.

8 / 15

KARAHİNDİBA Karahindiba, sindirim sistemini toksinlerden temizleyen sebzelerin başında geliyor. Kandaki toksinleri temizler ayrıca karaciğer hastalıklarına karşı kalkan olur.

9 / 15

Geçtiğimiz on yılda kalp sorunu ve baskı, kolesterol, ateroskleroz gibi problemleri yaşayanların sayısı arttı. Bunların nedeni sağlıksız beslenme ve hareketsizlik. Ani kalp krizi, felç gibi yaşamı tehdit eden sorunlara yol açan yüksek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak ise yaşamınızı kurtarabilir. işte tıkanmış damarları açan elma yöntemi...

10 / 15

Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Tıkanıklığa neden olan pıhtı, sıklıkla damarlarda aterosklerotik plaklar nedeniyle daralmış bölgelerde gelişir.

11 / 15

Damarlarda tıkanıklık oluşumunda en önemli faktör, damarların esneklik ve iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan aterosklerozdur. Damar sertliği olarak da bilinen ateroskleroz gelişimini tetikleyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörlerden bazıları;

12 / 15

Aşırı kilolu olmak, Sigara kullanımı, Hipertansiyon,

13 / 15

Hiperkolesterolemi, Diyabet, Hareketsiz yaşam tarzı,

14 / 15

Doymuş ve trans yağlar açısından zengin sağlıksız beslenme şekli, Ailede ateroskleroz öyküsü, İleri yaş olarak sıralanabilir.