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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 09:50

Vücuttaki iltihabı söküp atıyor! İşte mucize karışım

stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilo ve kötü beslenme vücuttaki iltihaplanmaları arttırarak sağlık sorunlarına sebep olabilir. her gün karbonat içmek vücuttaki İltihaplanma ile mücadele etmenin ucuz ve pratik bir yolu...