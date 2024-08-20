Vücuttaki iltihabı söküp atıyor! İşte mucize karışım

T hücreleri olarak bilinen bir başka beyaz kan hücresi, kendi vücut dokularınıza saldırmasını önlemek için bağışıklık sisteminizi düzenlemeye yardımcı olur. T hücreleri düzgün çalışmadığında astım, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşanır. Yapılan araştırmada her gün az miktarda karbonat içmenin T hücrelerinin sağlıklı işlemesine destek olduğu görülmüştür.





Araştırmacılar her gün 1 bardak su içine yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içmeyi öneriyor. Ancak yemeklerden önce mi sonra mı içilmesi konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söylüyorlar.