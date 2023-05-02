Tırnağınızdaki bu belirtiler hastalık habercisi! Bu işaretlere dikkat

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SOLUK TIRNAKLAR

Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.

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KALIN TIRNAKLAR

Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.

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ÇATLAK TIRNAKLAR

Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.

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KAŞIK TIRNAKLAR

Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.

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ÇÖKÜNTÜLÜ TIRNAKLAR

Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.

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DALGALI TIRNAK

Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.

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KIRILGAN TIRNAK

Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.

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YUMRU TIRNAKLAR

Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.