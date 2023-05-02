Tırnağınızdaki bu belirtiler hastalık habercisi! Bu işaretlere dikkat

SOLUK TIRNAKLAR
Bireyin tırnaklarının sağlıklı olup olmadığını genelinin pembe, diplerinin ise beyazımsı pembe bir renk olmasıyla anlarız. Tırnağın yeşilimsi olması bakteriyel enfeksiyon olduğunun göstergesidir.
KALIN TIRNAKLAR
Kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Bu tarz tırnaklar akciğer rahatsızlığını, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemindeki hastalıkların belirtileridir.
ÇATLAK TIRNAKLAR
Katman katman dökülen tırnaklar, çatlak tırnak olarak nitelendirilir. Tırnak çatlaklığına neden olan etken ise yanlış beslenmeden kaynaklanır.
KAŞIK TIRNAKLAR
Bu tarz tırnaklar iç bükey şeklinde kıvrılarak kaşık görünümünü alır. Çoğunlukla demir eksikliği, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid hastalığının belirtileridir.
ÇÖKÜNTÜLÜ TIRNAKLAR
Tırnaklarda görülen küçük delikler veya minik çöküntülerin tırnaklara yeteri kadar bakılmadığının göstergesidir.
DALGALI TIRNAK
Tırnakların normal hali pürüzsüdür. Eğer dalga dalga bir şekillenme var ise demir eksikliği, arterit veya lupus hastalığının habercisi olabilir.
KIRILGAN TIRNAK
Sık sık kırılan tırnaklarda hormon seviyesinde bozukluk olabileceğinden dolayı kontrol ettirmelisiniz. Tiroid ya da mantar hastalığının işaretleri olabilir.
YUMRU TIRNAKLAR
Tırnakların etrafındaki deri şişiyorsa akciğer rahatsızlığı, enflamatuvar bağırsak hastalıklarının habercisi olabilir.