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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Mayıs 2023 Salı 15:52

Tırnağınızdaki bu belirtiler hastalık habercisi! Bu işaretlere dikkat

Tırnak sağlığı yalnızca güzellik, temizlik ve zerafeti yansıtmadığı gibi vücut sağlığınızın da göstergesidir. Sahip olduğunuz tırnaklara bakarak tırnağınızın ne kadar sağlıklı olduğunu öğrenebilirsiniz.

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