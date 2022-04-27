Tarçının yararları! Her gün 1 kaşık tüketirseniz...

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Kalsiyum, lif, demir ve magnezyum açısından zengin bir baharattır. Kanser hücreleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Ülserin oluşmasını ve yayılmasını önler.

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Kan şekerini düzenler. İyi ve kötü kolesterol üzerinde etkilidir. Bu yüzden kalp ve tip2 diyabet hastalarına çok yararlıdır. Tatlı bir baharat olduğu için, tatlı ihtiyacınızı karşılar.

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Vücuttaki insülin seviyesini arttırır. İnsülin biyolojik aktivitesini taklit eder ve glikoz metabolizmasını artırır. Yüksek kan şekeri düzeyleri, vücut tarafından yağ depolamayı önler ve kilo vermeyi sağlar.

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El ve ayaklardaki titremeleri ve damar tıkanıklığını önler. Mide rahatsızlıklarına ve karın ağrılarına iyi gelir.

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Adet öncesi gerginliklere iyi gelir. Cinsel isteği arttırır.

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Vücut direncini arttırır. Soğuk algınlığı ve nezleye karşı yararlıdır.