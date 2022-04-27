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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 17:26

Tarçının yararları! Her gün 1 kaşık tüketirseniz...

Yapılan çalışmalar tarçının kilo verme konusunda etkili olduğunu gösteriyor. Diyet yemeklerinizin veya içeceklerinizin içine her gün 1 kaşık tarçın atın.

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