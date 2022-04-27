Tarçının yararları! Her gün 1 kaşık tüketirseniz...

Kalsiyum, lif, demir ve magnezyum açısından zengin bir baharattır. Kanser hücreleri üzerinde olumlu etkisi vardır. Ülserin oluşmasını ve yayılmasını önler.
Kan şekerini düzenler. İyi ve kötü kolesterol üzerinde etkilidir. Bu yüzden kalp ve tip2 diyabet hastalarına çok yararlıdır. Tatlı bir baharat olduğu için, tatlı ihtiyacınızı karşılar.
Vücuttaki insülin seviyesini arttırır. İnsülin biyolojik aktivitesini taklit eder ve glikoz metabolizmasını artırır. Yüksek kan şekeri düzeyleri, vücut tarafından yağ depolamayı önler ve kilo vermeyi sağlar.
El ve ayaklardaki titremeleri ve damar tıkanıklığını önler. Mide rahatsızlıklarına ve karın ağrılarına iyi gelir.
Tarçının kabuğunda kokulu ve uçucu bir yağ bulunmaktadır. Yağının uçması sonucu kokusunu çabuk kaybettiğinden kabuk parçaları şeklinde satın alınmalı ve cam kavanozlarda saklanmalıdır.