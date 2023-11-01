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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 14:02

Tahta kaşık kullanıyorsanız dikkat! Ne kadar süre kullanılabilir?

Mutfakların olmazsa olmazlarından olan tahta kaşıklar yanlış kullanım sonucu zehirlenmelere hatta kansere yol açabiliyor. Özellikle tercih edilen tahta kaşıklar belli bir süre sonra kullanılamaz duruma gelerek tehlike saçıyor. Peki tahta kaşık kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte tahta kaşık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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