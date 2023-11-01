Tahta kaşık kullanıyorsanız dikkat! Ne kadar süre kullanılabilir?

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Özellikle tercih edilen tahta kaşıklar belli bir süre sonra kullanılamaz duruma gelerek tehlike saçıyor. Peki tahta kaşık kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte tahta kaşık kullanırken dikkat edilmesi gerekenler...

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Uzmanlar, hangi durumlarda tahta kaşıkların tehlike arz ettiğini ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Son yapılan bazı araştırmalarda da gerek tahtadan olsun gerek metalden olsun kaşığın doğru kullanılıp temizlenmediği zaman sağlığımız için büyük tehlike arz edeceği gösterildi.

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TAHTA KAŞIK ÇATLAYINCA TEHLİKE ARTIYOR

Tahta kaşıklar kullanıldıkça üzerindeki cila akıyor ve kaşık da çatlama oluyor. Çatlayan kaşığın bu bölgelerine bakteriler yerleşiyor ve bu bakteriler yemek hazırlarken yemeğe geçebiliyor.

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Yine bu kaşıkları deterjanla yıkarken çatlak yerlerinde deterjan kalıyor ve bu deterjanlar vücutta zehirlenme yapabiliyor. Cilalı kaşıklar ayrıca kullanılırken zamanla ısının da etkisiyle üzerindeki cilalar akıyor ve bu cilalar vücut için toksik etki oluşturabiliyor ve kansere neden olabiliyor.

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CİLASIZ TAHTA KAŞIK DAHA SAĞLIKLI

Tahta kaşık satın alırken boyasız ve cilasız tahta kaşık almak daha sağlıklıdır. Kullanılan tahta kaşıkların çatladığı veya kırıldığı görüldüğü an yenisi ile değiştirmek gerekir.

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Bununla beraber metal kaşıkların da renk değişimi, matlaşma ya da çizilme olduğu zaman vücutta zehirlenmeye yol açacağı unutulmamalıdır.

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TAHTA KAŞIKLARIN ÖMRÜ NE KADAR OLMALI?

Sürekli kullanımda zamanla yıpranan ve bu yıpranma sayesinde sağlığınız üzerinde tehdit oluşturan diş fırçası, tarak gibi kişisel malzemeleri değiştirmek gerektiği gibi, tahta kaşıkları da belirli aralıklarla yenilemek gerekiyor.

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Yıpranan, özelliğini yitiren, çatlayan tahta kaşıklarınızı kullanıma devam etmeyerek mutlaka yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Sağlığınız açısından çok büyük önem taşıyan bu ayrıntı sayesinde, sağlıklı ve güvenli bir biçimde mutfak işlerinizde tahta kaşıklardan yararlanabilirsiniz. Doğru kullanımda tahta kaşıklar, doğal dokusu ile güvenle mutfağınızdaki yerini alabilir.

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