Soğanın suyu da en az kendisi kadar faydalı! İlk kez duyacaksınız

Cildiniz için de faydalı olabilir. Soğan suyu, ciltteki kırışıkları giderir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda sivilce için iyi bir tedavi yöntemidir. Bunun için, etkilenen bölgelere uygulanmadan önce bal veya zeytinyağı ile de karıştırılıp bir maske yapılabilir. Bir diğeri ise; yarım kaşık yoğurt ile bir kaşık soğan suyunu karıştırıp yüz ve boyun kısmına sürmenizdir. Bu şekilde on dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.