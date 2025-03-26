Soğanın suyu da en az kendisi kadar faydalı! İlk kez duyacaksınız

Soğan suyu; A ve B vitaminleri bakımından zengindir. Bununla birlikte soğanda magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum, iyot, fosfor ve kükürt mineralleri de bol miktarda bulunur.
Soğan suyunun faydaları arasında en bilineni: Kanser hücreleriyle savaşır. Soğan suyunda kersetin, antosiyaninler ve organosülfür dahil olmak üzere birçok antikanser bileşiği vardır. Soğan suyu içinde bulunan polifenoller, serbest radikallere karşı vücudu korur. Araştırmalar bu bileşiklerin birçok kanser türünü önlemeye yardımcı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Soğan suyunun içinde bulunan bileşenler tümör hücrelerini yok eder ve bu şekilde kanser tedavisinde ve kanserin önlenmesinde yardımcı olur.
Quercetin sayesinde alerjiyle savaşır. Serbes radikal hasarına, yaşlanmaya ve iltihaplanmaya karşı savaşan Querceti'in soğan suyunda yer alması onu daha değerli yapmaktadır. Soğan suyu astım ve diğer solunum hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olur. Soğan suyundaki quercetin, iltihaplanma ve diğer alerjilerle savaşır. Araştırmalar, quersetin içeren anti-inflamatuar gıdaların, kalp rahatsızlığı ve kan damarı problemleri, alerjiler, enfeksiyonlar, kronik yorgunluk ve artrit gibi otoimmün bozukluklarla ilgili belirtiler gibi bir dizi iltihaplı sağlık sorunuyla savaştığını ortaya çıkarmıştır.
Tırnak mantarını tedavi etmeye yardımcı olur. Araştırmalara göre; soğan suyu antifungal özelliklerinin insanlarda mantar enfeksiyonlarına neden olan patojenik bir maya olan Candida albicans ile savaşabilir. Soğan suyunu mantarın etkili olduğu tırnağa bir pamuk yardımıyla uygulayın. Ayrıca pamuğu yara bantıyla ayak tırnağına sabitleyebilirsiniz. Bir saat beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Bunu haftada bir kez yapın.
Cildiniz için de faydalı olabilir. Soğan suyu, ciltteki kırışıkları giderir ve cildin daha parlak görünmesini sağlar. Aynı zamanda sivilce için iyi bir tedavi yöntemidir. Bunun için, etkilenen bölgelere uygulanmadan önce bal veya zeytinyağı ile de karıştırılıp bir maske yapılabilir. Bir diğeri ise; yarım kaşık yoğurt ile bir kaşık soğan suyunu karıştırıp yüz ve boyun kısmına sürmenizdir. Bu şekilde on dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.
Soğan suyu zayıflatır mı? İçeriğindeki antioksidan içeriği sebebiyle soğan suyu vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Soğan suyu sayesinde toksin maddelerin atımını kolaylaşır ve yağ yakımı hızlanır. Özellikle aç karnına içilen soğan suyu kilo vermeye yardımcı rol oynasa da tek başına bir işe yaraması mümkün değildir. Diyet yapanlar soğan suyunu diyetlerine yardımcı bir gıda olarak kullanabilir.