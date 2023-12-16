  • $28,9932
  • 31,6732
  • 1880.55
  • 7993.85

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 10:33

Siyah sarımsak tam bir şifa deposu! Nasıl tüketilmeli?

Doğal antibiyotik sarımsağın faydaları saymakla bitmez. Yemeklere lezzet katan kimi zaman ağızda bıraktığı koku nedeniyle uzak durulan sarımsağın bir de siyah bir çeşidi ortaya çıktı. Üstelik siyah sarımsağın faydalarının çok daha fazla olduğu söyleniyor. Peki siyah sarımsak nedir? Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasında ne gibi farklar var? İşte detaylar...

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.