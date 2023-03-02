Sarımsağın ilk kez duyacağınız kullanım alanları! Öğrenince çok şaşıracaksınız

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Antibiyotik açısından yüksek bir gıda olan sarımsak, kişinin sağlıklı bir yaşam içerisinde olmasına yardımcı olan oldukça kaliteli bir gıdadır. Sarımsağın düzenli olarak tüketilmesi vücutta pek çok farklı alanlarda sağlık depolanmasına yardımcı olmaktadır.

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Bilhassa vücutta bulunan enfeksiyonun tedavi edilmesine yardımcı olan sarımsak, kişinin bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olmaktadır. İnsan sağlığı açısından son derece önemli bir gıda olan sarımsağın farklı kullanım alanlarının da ortaya çıktı.

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İşte sarımsağın bilinmeyen o yönleri...

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Sarımsak insan sağlığına son derece faydalı bir gıda olurken, sarımsağın başkaca kullanım alanları bulunmaktadır. Bu alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

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1-Sarımsak içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde ayak mantarının tedavi edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Mantar problemi ile karşı karşıya olduğunuz durumlarda ezmiş olduğunuz birkaç diş sarımsağı ılık suyun içerisine alın ve ayaklarınızı bu ılık suyun içerisinde bekletin. Mantar yok olana dek bu işlemi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyin.

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2-Ev içerisindeki böcekler yok etmek için sarımsağın mucizevi etkilerinden yararlanabilirsiniz. Evinizin belli başlı köşelerine sarımsak koymanız bu iş için yeterli olacaktır.

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3-Sarımsak içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde sivilcelerin kurumasına ve doğal yoldan tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Yeni çıkan sivilceyi önlemek için 1 diş sarımsağı keserek sivilcenin üzerine tampon hareketlerde bulunabilirsiniz.

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4-Sarımsak, ağır metal zehirlenmelerinin tedavi edilmesinde büyük rol oynamaktadır.

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5-Sarımsağın yapıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Kesildiği anda ortaya çıkan kaygan hissiyatı çeşitli camların yapıştırılmasında kullanılmaktadır.

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