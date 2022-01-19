Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

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Allicin etkisi ezilince daha çok ortaya çıkar, yüksek ısıyla ise kaybolur.

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Bu nedenle sarımsaktan en iyi çiğ ve ezilmiş şekilde yararlanılır.

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Pişirme işlemi gerekliyse de ezildikten sonra 10 dakika bekletilip pişirilmelidir.

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DOMATES

Domateste bulunan antioksidan özellik gösteren likopen pişirildiğinde vücut tarafından kullanılma oranı artıyor.

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Bu nedenle domateslerinizi mutlaka pişirerek tüketin.

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BROKOLİ

Brokoli çiğ, düşük ısıda kısa süreli pişirilerek veya buharda haşlanarak tüketilmelidir.

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Yüksek ısı antikanserojen etki gösteren sülforafan maddesinin azalmasına neden olur.

Bu durum karnabahar, lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi brassicaceae familyasındaki tüm gıdalar için geçerlidir.



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KUŞKONMAZ Kuşkonmaz mutlaka pişirilerek tüketilmelidir.

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Çünkü pişirme sayesinde antikanserojen etki gösteren ferulik asit vücut tarafından daha emilebilir hale gelir.

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KIRMIZI BİBER

Kırmızı biber yüksek oranda C vitamini içerir.

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Isıtılınca C vitamini kayıpları meydana geldiğinden çiğ olarak tüketilmelidir.

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SOĞAN

Soğan çiğ halde tüketilmesi gereken bir besindir.