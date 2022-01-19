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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:06

Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın

Sarımsak içeriğindeki 'allicin' maddesi sayesinde antimikrobiyal, antioksidan ve kalp sağlığını koruyucu etki gösterir.

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