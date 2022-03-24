Saç dökülmesini önleyen 7 yiyecek!

1 / 8

1. Kuruyemiş Sağlık için saçlar Omega-3 yağ asitlerine ihtiyaç duyar. Kuruyemişlerdeki Omega-3 saçları korurken çinko da dökülmesi engeller.

2 / 8

2. Zeytinyağı Zeytinyağı iyi bir E vitamini kaynağıdır. E vitamini saçları koruyan ve kalınlaşmasını sağlayan bir antioksidandır. Ayrıca hücrelerin sağlıklı gelişimi için önemlidir. Cildi nemli ve yumuşak tutar. Zeytinyağı saç köklerini nemlendirirken kırılmalara karşı da etkilidir.

3 / 8

3. Soya E vitamini açısından zengin bir diğer besin de soyadır. Hemoglobin üretiminde önemli yere sahip olan demir soyada bol miktarda bulunur. Hemoglobin, kanda bulunur ve oksijenin taşınmasını sağlar. Yeterli hemoglobin olmadığında kan dolaşımının düzgün işlemesi mümkün değildir. Dolaşım sistemi düzgün çalışmadığında saç derisi saçların büyümesi için yeterli desteği alamaz.

4 / 8

4. Havuç Gözlere olan faydasının yanı sıra havuç saçlara da iyi gelir. A vitamini sayesinde saçların sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayan sebum üretimini destekler.

5 / 8

5. Tam tahıllı besinler B7 vitamini ihtiva eden tam tahıllı gıdalar saçların dökülmesi ve grileşmesine karşı etkilidir.

6 / 8

6. Ispanak B9 vitamini parlak ve sağlıklı saçlar için gereklidir. Yeterince alındığında saçlarınızın daha sağlıklı göründüğünü fark edeceksiniz.

7 / 8

7. İstiridye Afrodizyak etkisiyle bilinen istiridye çinko açısından da zengindir. Çinko, etkili bir antioksidandır ve saçları korur.