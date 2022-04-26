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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 12:43

Restoran çalışanından mide bulandıran itiraf! Sakın bu yemekleri yemeyin

Dünyanın çeşitli yerlerinde yemek fabrikası, catering şirketi ya da restoran gibi yerlerde çalışan gıda mühendisleri kan donduran gerçeği duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar...

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