Restoran çalışanından mide bulandıran itiraf! Sakın bu yemekleri yemeyin

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Pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor.

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İşte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları...

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Antibiyotikli reçel "Reçel üretimi yapan bir firmada kazana bir su bardağı toz kimyasal karıştırılıyordu. Bir gün bu kimyasalı tedarikçiden ben teslim aldım. Hemen faturaya baktıp araştırdım. Bir çeşit antibiyotik. Patronla tartıştık.İşten ayrıldım"

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Küllü helva! "Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"

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Zehirleyen dondurma "Bir dondurma fabrikasında şekil veren makineden çıkan hatalı dondurmaları bir varilde biriktirip sonra yeniden üretime katıyorlardı. Bu sebeple çocuk zehirlenmeleri meydana geldi."

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Kurtlu kuruyemiş "Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu. Kurtlu cevizler, ceviz tozu; kelebek kozalarıyla dolu badem... Kayısı çekirdeğiyle yarı yarıya karıştırılarak badem toz haline getirildi ve piyasaya sürüldü."

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Et işletmesinde 'yalan' sorgusu "Bir et işletmesine iş başvurusunda bulundum. Bana, "İyi yalan söyleyebilir misin?" diye soruldu. "Hayır" cevabını verdim. Bu, işi kaybettiren cevap oldu. Denetlemede "herhangi bir usulsüzlük yok" demem gerekiyormuş

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Tekrar tekrar pişirilen tavuk "Yemek fabrikasında sulu tavuk yemeklerinden kalan tavuk etleri akşamları yıkanıp ertesi günkü yemeklerde kullanılıyordu. Karşı çıkınca patronla aramızdaki anlaşmazlık büyüdü. Artık dışarda sulu yemek yemiyorum...

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Bir catering firmasında işe başladım. Catering firmaları gıdanın çabuk tüketildiği bir sektör. Ne kadar sıkıntılı hammadde varsa catering'lere verilir...

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Çalıştığım firmada artık bozulmaya ramak kalmış tavuk butları, yarı fiyatına alınıp, soslayıp baharatlanarak, müşteriye fırında tavuk olarak veriliyor. Karşı çıktığınızda, patron üzerinize yürüyebiliyor."

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Yapay yoğurt! "Süt ürünleri üreten firmada yapay koruyucuyla yoğurtların ömrü bir ay kadar uzatılıyordu. Bir ay sonra iade gelen yoğurtların küflü kısmının sıyrılarak kalan kısım lokantalara ucuza satılıyordu.

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Denetime gelenlerin içinde gıda mühendisi yoktu. Çuval çuval katkı maddesini süt tozu zannediyorlardı."

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Vişne değil katkılı havuç suyu "Staj yaptığım yer birçok büyük firmaya meyve suyu konsantresi yapıp gönderiyor. Kara havuç suyuna vişne aroması katarak vişne suyu olarak etiketliyorlar.Piyasadaki çoğu vişne suyunun içeriği kara havuç suyu aroma boya

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Fast Food zehir yuvasıymış! Stadyumda Sosisli! Stadyumun olmazsa olmazlarından sosisli her zaman temiz yerlerde üretilmiyor.

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Çalışanlar Kötü şartlarda pişirilen ve uzun süre pişirme suyunun içinde kaldığını ifade ediyor. Bundan daha kötü olan durum ise; suyun içinde bekletilen ve satılmayan sosislerin yeniden buzdolabına koyularak, ertesi gün satılması!

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Uzun zaman boyunca büyük fast food zincirinde çalışan kişiler Kahve Makinesi'nin temizliğinin tahmin edeceğinizden daha da kötü olduğunu ifade ediyorlar. Makinenin içindeki tüpler ve diğer parçalar oldukça pis tutuluyor.

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Yine bir fast food çalışanının açıklamasına göre Nuggets'lar bilindiği gibi taze tutulmuyor! Buzluktan gün içinde çıkarılan ve çıkarıldığı gibi kızartılması gereken bu yiyecekler uzun zaman dışarıda kaldıktan sonra kızartılıyor.

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Bir çalışan fasülye ve et içeren yiyeceklerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Zararlı maddelerle karıştırılan fasülye ve biftek saç jölesi kıvamını aldıktan sonra kızartılıyor.

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Chili Sosu! Bir çalışansa hamburger ve ızgara ette kullanılan chili sosunun hazırlanışı sırasında hızlı olmak için, biber, fasülye ve su dolu bir kapta etlerle karıştırılarak bakteri oluşturduğunu ifade etti.

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Büyük bir kahve firmasının çalışanı en çok tercih edilen kahvelerin içindeki karışımların bazılarının ne olduğunu bilmediklerini ifade ettiler.

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Yine bir fast food restoranında çalışan bir elemansa asla Barbekü soslu sandviç yenmemesi gerektiğini ifade etti. Eleman bayat tutulan tavukların günlerce bekletildikten sonra kızartıldığını ifade etti.

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Yumurtalı hamburger çoğu yerde bulunan bir yiyecek olan yumurtalı hamburgerin içindeki yumurtaların kızartıldıktan sonra saatlerce bekletildiğini ifade eden bu tip restoranlarda çalışan elemanlar, sipariş gelince yumurtaların ısıtıldığını söyledi.

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Çoğu insanın favori yiyeceğinin taze olmadığı ortaya çıktı. Bu kurumda uzun süre boyunca çalışan elemanlar; donutların dondurulmuş olduğunu ve sipariş geldiğinde ısıtıldığını ifade ediyor.

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Sinema keyfi patlamış mısır! Sinemanın vazgeçilmezi patlamış mısır satan yerde çalışanlar mısırların o kadar da taze olmadığını ifade etti. Sabah erken saatlerde yapılan mısırların sıcak kalmalarını sağlayan bir makinede bekletildiklerini ifade etti.

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Restoranda limondan uzak durun Bir restoran çalışanı ise genelde restoranların mutfağında tutulan limonların her bakteriyi aldığını ve bekletilen limonların müşterilerin içeceeklerine atıldığını söyledi.

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Tavuk sandviçi bir restoranda kullanılan tavukların taze olmadığını ifade eden uzmanlar, tavukların tamamen bayat olarak servis edildiğini ifade etti.

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Taze Sanılan Kek ve Pastalar Dondurulmuş Panera Pasta restoranında çalışan bir kişi ise bu restoranda taze pişirilmiş sanılan ekmek, kek vb ürünlerin tamamiyle dondurulmuş olduğunu ifade etti.

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Chipolte böreği çalışanları çok tercih edilen bu yiyeceğin içinde kullanılan malzemelerin bayat ve sağlıksız ortamda pişirildiğini söylediler.

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Buz makineleri pis! Uzun yıllar boyunca burada çalışan kişiler, bu ürünün olduğu makinenin yıkanmadığını ve uygun koşullarda kullanılmadığını ifade ediyor.

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Fast Food Salataları Fast food restoranlarında kullanılan salata malzemelerinin taze olmadığını söyleyen çalışanlar üzerinde kullanılan soslar dahil olmak üzere dondurulmuş olduğunu ifade etti.