Patlıcanın bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Sofralarınızın baş tacı olacak

Patlıcanın içinde A vitamini ve fosfor bulunmakta.
Bazı esanslara sahip olan patlıcanın en büyük özelliği sinirleri yatıştırması.
Bol idrar söktürdüğü için de vücuttan su atılması ve kilo verilmesine yarar sağlıyor.
En sağlıklı pişirime yöntemiyse külde ya da ocak üzerinde pişirilip, kabuklarını soyarak, ince kıyarak yemek.
Patlıcan, damarları yüksek kolesterolün yarattığı kötü etkilerden koruyor.
Hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde patlıcan yiyenlerde mide kanserine rastlanmadığı görülmüş.
Kasların gelişimine ve istemsiz kas kasılmalarına da iyi geldiği tespit edilmiş.
Patlıcan lifli bir sebzedir.
Bu lifler sayesinde hazımsızlığa iyi geldiğini bağırsakları da iyi çalıştırdığını belirtiyor uzmanlar.
Sağlığımıza yararlı olan bu sebzeyi zayıflamak isteyenler için diyetisyenler listesine alıyor.
Patlıcanı çiğ olarak yemeyin! Mutlaka pişirin...
Taze patlıcanın içlerini oyarken, beyaz kısımları atılır.
Solanin denen bir madde barındırıyor.
Çiğ yenildiğinde zehirlenmelere sebep oluyor
Ancak pişirildiğinde yok oluyor bu madde.
Evet patlıcan için sadece lezzetli ama hiç faydası yok diyenlerdenseniz, fikriniz azda olsa değişmiştir.
Neyse ki, diğer sebzelerin bu şekilde kötü ünleri yok...