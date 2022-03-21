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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 10:30

Patlıcanın bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Sofralarınızın baş tacı olacak

Patlıcanı çok sevenler var, bir de hiç sevmeyenler... Zaten hiç faydası yok, neden yiyeyim' diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İşte patlıcanın yararları

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