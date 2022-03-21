Patlıcanın bu faydasını ilk kez duyacaksınız! Sofralarınızın baş tacı olacak

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Patlıcanın içinde A vitamini ve fosfor bulunmakta.

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Bazı esanslara sahip olan patlıcanın en büyük özelliği sinirleri yatıştırması.

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Bol idrar söktürdüğü için de vücuttan su atılması ve kilo verilmesine yarar sağlıyor.

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Kansızlığa iyi geliyor.

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En sağlıklı pişirime yöntemiyse külde ya da ocak üzerinde pişirilip, kabuklarını soyarak, ince kıyarak yemek.

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Patlıcan, damarları yüksek kolesterolün yarattığı kötü etkilerden koruyor.

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Hayvanlar üzerinde yapılan bir deneyde patlıcan yiyenlerde mide kanserine rastlanmadığı görülmüş.

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Kasların gelişimine ve istemsiz kas kasılmalarına da iyi geldiği tespit edilmiş.

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Patlıcan lifli bir sebzedir.

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Bu lifler sayesinde hazımsızlığa iyi geldiğini bağırsakları da iyi çalıştırdığını belirtiyor uzmanlar.

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Sağlığımıza yararlı olan bu sebzeyi zayıflamak isteyenler için diyetisyenler listesine alıyor.

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Patlıcanı çiğ olarak yemeyin! Mutlaka pişirin...

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Taze patlıcanın içlerini oyarken, beyaz kısımları atılır.

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Solanin denen bir madde barındırıyor.

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Çiğ yenildiğinde zehirlenmelere sebep oluyor

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Ancak pişirildiğinde yok oluyor bu madde.

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Evet patlıcan için sadece lezzetli ama hiç faydası yok diyenlerdenseniz, fikriniz azda olsa değişmiştir.

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Neyse ki, diğer sebzelerin bu şekilde kötü ünleri yok...

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