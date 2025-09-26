Mutfağınızdaki şifa kaynağı! Eğer limon dilimleri ile uyursanız...

Uzmanlara göre, gece boyunca limon dilimleriyle uyumanın vücuda etkileri şaşırtıcı sonuçlar doğuruyor. Peki limonla uyumanın faydaları neler? Sağlığa etkileri gerçekten söylendiği kadar güçlü mü? İşte limonun bilinmeyen yararları ve limon dilimleriyle uyumanın etkileri...
Diğer yandan daha rahat uykuya dalabilmek için uyumadan önce komodinin üzerine limon koymayı deneyebilirsiniz.
1- Gerginliğinizi alır
Stres birçok insanın genel sorunu... Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir.