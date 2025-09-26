Haberler
SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 13:25 |

Mutfağınızdaki şifa kaynağı! Eğer limon dilimleri ile uyursanız...

Mutfakların vazgeçilmezi limon, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde tam bir şifa deposu. Özellikle zayıflamak isteyenler tarafından sıkça tercih edilen limonun, bağışıklığı güçlendirmekten sindirime kadar sayısız faydası bulunuyor. Ancak son dönemde popüler hale gelen bir yöntem var: Limon dilimleri ile uyumak.

