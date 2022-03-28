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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 28 Mart 2022 Pazartesi 14:18

Mor patatesin faydaları nelerdir? 7.000 yıl önce Güney Amerika'daki İnka Kralları tüketirdi

Ülkemizde yeni keşfedilmeye başlayan mor patates, 7.000 yıl önce Güney Amerika'daki İnka Krallarına mahsus, Tanrıların yiyeceği olarak kabul edilmiştir.

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