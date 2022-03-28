Mor patatesin faydaları nelerdir? 7.000 yıl önce Güney Amerika'daki İnka Kralları tüketirdi

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ABD Tarım Bakanlığına göre en koyu mor renkli patatesler diğer mor patateslere göre dört kat daha fazla antioksidan içeriyorlar.

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Beyaz patateslere kıyasla on kat daha fazla antioksidan ve antosiyanin içeriyor. 'Mor Majeste' diye adlandırılan mor patates, günümüzde bazı ülkelerde yetişiyor.

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Antioksidan gücü, Brüksel lahanası, kıvırcık lahana ve ıspanakla aynı sırayı paylaşıyor.

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Mor patates aynı zamanda iyi bir kompleks karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor.

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Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.

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Mor Patates, antioksidan açısından çok zengin, beyaz patatesten on kat daha antioksidan ve antosiyanin içeren bir besin kaynağıdır.

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Mor Patates: Demir, folik asit, C vitamini, potasyum, B kompleksi, lif içeriği yüksek, mineraller ve karbonhidrat açısından zengindir.

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Şekerli bir tada sahip olan mor patates, pancarla patates arası bir tada sahiptir.

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Mor yiyeceklerde hücreleri korumaya ve vücudunuzu iyileştirmeye yardımcı olan, antosiyanin kimyasallar vardır.

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İçerdiği antosiyanin sayesinde kanser riskini önemli oranda azalttığı tespit edilmiştir.

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Obezite olanlar içinde kilo aldırmayan özelliğinden dolayı çok faydalıdır.

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Bronşlar, burun ve akciğer tıkanıklığı tedavisinde etkilidir.

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Ayrıca yaşlanmayı geciktirici özelliği vardır.

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Kızartma yapılarak tüketilmemelidir.

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Zararları: Doğum kontrolü hapı gibi işlev görür.

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Çocuk sahibi olmak isteyen ve hamileler bu besini kullanmamalı.