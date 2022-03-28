Mor patatesin faydaları nelerdir? 7.000 yıl önce Güney Amerika'daki İnka Kralları tüketirdi

ABD Tarım Bakanlığına göre en koyu mor renkli patatesler diğer mor patateslere göre dört kat daha fazla antioksidan içeriyorlar.
Beyaz patateslere kıyasla on kat daha fazla antioksidan ve antosiyanin içeriyor. 'Mor Majeste' diye adlandırılan mor patates, günümüzde bazı ülkelerde yetişiyor.
Mor patates aynı zamanda iyi bir kompleks karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor.
Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.
Mor Patates, antioksidan açısından çok zengin, beyaz patatesten on kat daha antioksidan ve antosiyanin içeren bir besin kaynağıdır.
Mor Patates: Demir, folik asit, C vitamini, potasyum, B kompleksi, lif içeriği yüksek, mineraller ve karbonhidrat açısından zengindir.
Mor yiyeceklerde hücreleri korumaya ve vücudunuzu iyileştirmeye yardımcı olan, antosiyanin kimyasallar vardır.