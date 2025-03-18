Mide bulandıran itiraf! Restoranlarda sakın bu yemekleri yemeyin

Gıda mühendisleri neden uyarıyor?
Tüketiciler nelere dikkat etmeli? Sağlıklı beslenmek için neler yapılmalı? Detaylar için okumaya devam edin!
Küllü helva!
"Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"
Kurtlu kuruyemiş
"Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu. Kurtlu cevizler, ceviz tozu; kelebek kozalarıyla dolu badem... Kayısı çekirdeğiyle yarı yarıya karıştırılarak badem toz haline getirildi ve piyasaya sürüldü."
Tekrar tekrar pişirilen tavuk
"Yemek fabrikasında sulu tavuk yemeklerinden kalan tavuk etleri akşamları yıkanıp ertesi günkü yemeklerde kullanılıyordu. Karşı çıkınca patronla aramızdaki anlaşmazlık büyüdü. Artık dışarda sulu yemek yemiyorum...