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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:37 |

Mide bulandıran itiraf! Restoranlarda sakın bu yemekleri yemeyin

Yemek fabrikaları, catering şirketleri ve restoranlarda çalışan gıda mühendisleri, tüketicileri bilinçlendirmek için ellerinden geleni yapıyor. Gıda güvenliği ve hijyen konularında çarpıcı açıklamalarda bulunan uzmanlar, sektördeki şok edici gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

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