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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 16:01

Makarna suyunu lavaboya sakın dökmeyin! Altın bir fırsatı kaçırdığınızı biliyor muydunuz?

Makarnanın haşlama suyunu lavaboya dökenlerden misiniz? Eğer öyleyse hata yapıyorsunuz demektir. Makarnanın suyu ile harika bir makarna sanatçısına dönüşebilirsiniz.

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