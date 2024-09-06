Limon kabuklarını sakın çöpe atmayın! O hastalığın en büyük düşmanı

Aslında limon kabuğunun o kadar çok faydası var ki, bu faydaları bilseniz kabukları çöpe atmaktan vazgeçersiniz.
Cilt kanseri riskini önler:
Yapılan bir araştırmada, limon kabuklarında bulunan "D-Limonene" adlı maddenin çok güçlü bir cilt dostu olduğu belirlenmiştir.
Limon kabuğundaki bu madde tümör gelişimini engelleyerek cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşüren bir bileşendir.
Kalbi rahatlatır:
Limon kabuğu aynı zamanda sinir sisteminize olumlu etki yapar, bakterileri öldürür ve kalbi rahatlatır.
Ağız Sağlığına İyi Gelir: C Vitamini eksikliği diş eti iltihabı, diş etlerinde kanama ve iskorbüt gibi ağız problemlerine yol açar.
Dolayısıyla ağız sağlığımıza bağlı olarak dişetleri ve dişlerimizde oluşabilecek rahatsızlıklara karşı limon kabuğu doğal bir önleyici gıdadır.
Metabolizmayı Canlandırır ve Zayıflatır:
Limon kabuğunda bulunan bileşenlerden birisi de kilo vermeye yardımcı olan pektin adlı bileşendir.
Bu bileşen kilo almamıza sebep olan şeker emilimini azalttığından limon kabuğu yemek kilo vermemize de yardımcı olur.
Kemikleri Güçlendirir:
Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmanın yolu yeterli miktarda kalsiyum almaktan geçer.
Limon kabuğu ise kemik sağlığımızda önemli rol oynayan C vitaminin yanı sıra kalsiyum da içermektedir.
Böylece limon kabuğunun kireçlenme olarak bilinen ostreoartrit hastalığına, eklemlerde iltihaplanma olarak bilinen kronik poliartrit hastalığına, romatizmaya bağlı eklem ağrılarına, kemik zayıflığına ve kemik erimesine karşı belirgin şekilde iyi geldiği gözlemlenmiştir.
Kolesterolü Düşürür:
Limon kabuğu vücudumuzda kolesterolü düşürdüğü için kalp sağlığımız içinde faydalıdır.
İçeriğinde bulunan doğal bir kimyasal olan polifenol bileşeni sayesinde limon kabuğu kötü kolesterol olarak da bilinen LDL kolesterolünü düşürmeye yardımcı olur.
İçeriğindeki C ve P vitaminleri kan damarlarını temizler, şeker hastalığından kaynaklanan kalp hastalıklarına ve diğer kalp rahatsızlıklarına iyi gelir.