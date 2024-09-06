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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 16:06

Limon kabuklarını sakın çöpe atmayın! O hastalığın en büyük düşmanı

Limonun sayısız faydasında kabuğunun da etkisi var. Uzmanlar bu mucizevi besinin faydalarını da anlattı.