Limon diyetiyle ayda 10 kilo vermek mümkün

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Haşlanmış limon diyeti ile kısa süre içinde vücudunuzda eksik olan vitaminleri alabilir, zayıflayabilir ve sağlığınızın en zirve günlerini yaşayabilirsiniz.

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HAŞLANMIŞ LİMON İLE KÜR HAZIRLAMA

Malzemeler 5 adet limon, 4-5 diş sarımsak, 2 litre su, birkaç parça zencefil

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HAZIRLANIŞI

Öncelikle, limonların kabuklarını soyup suyunu sıkın. Posa ve kabuklarını daha sonra kullanacağınız için bir kenarda saklayın. Daha sonra blenderda zencefil ve sarımsakları ezin. Ardından 2 litre suyu kaynatın.

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İçine de sıktığınız limon suyunu ve blenderda ezdiğiniz sarımsak ve zencefilleri ekleyip hepsini karıştırın. Bu karışımı 10 dakika kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız bu kürü her sabah aç karna bir bardak tüketin.

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HAŞLANMIŞ LİMONUN FAYDALARI

Güne bu şekilde başlamanın faydalarını kısa zaman içinde hissedeceksiniz. Midenize zarar vermez, aç karna rahatlıkla tüketebilirsiniz, limondaki mineraller mideyi rahatlatır.

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Vücudu besler, bağırsaklardaki bakterileri yok eder, hücrelerin tamamen yenilenmesine olanak sağlar. Vücuda detox etkisi yapar ve gün içinde ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamanızı sağlar, enerji depolar.

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SİNDİRİM SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Limonun içerisinde bulunan C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudunuzu beslerken, yağ yakımını etkin bir şekilde hızlandırır böylece zayıflamaya katkı sağlar

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Vücudu mikroplardan arındırır. Ödeme karşı etkilidir. Her sabah içeceğiniz bir bardak ile safra kesesinin ve gastrointestinal sisteminin uyarılmasını sağlar.

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