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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 27 Haziran 2025 Cuma 10:39 |

Küflü gıdalar tüketilir mi? İsraf etmemek için sağlığınızdan olmayın!

Günümüzde besinlerin fazla alınması ve uygun koşullarda saklanmaması sonucu küflenmesi sıkça karşılaşılan bir durum. Bu noktada birçok kişi, besindeki görünür küfleri temizleyip geriye kalan kısmı tüketmeyi tercih edebiliyor. 'Sonuçta israf etmeyelim' düşüncesiyle yapılan bu uygulama, sağlığımızı nasıl etkiler?

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