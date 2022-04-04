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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2022 Pazartesi 14:20

Közlenmiş sarımsak tüketince bakın vücudunuzda neler oluyor! ilk kez duyacaksınız

Soğan ve sarımsağın insan sağlığı üzerindeki etkileri bilmeyen kalmadı. Ancak bilinmeyen bir şey var ki; sarımsağı közlenmiş ya da kızarmış yemek kısa süre içerisinde vücutta iyi yönde değişimler yaratıyor. İşte günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketince bakın vücudunuzda neler oluyor...

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