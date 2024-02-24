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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 14:59

Kemikleri çelik gibi yapıyor! İşte o mucizevi besin

Kemiklerimizi öncelikle kalsiyum olmak üzere, magnezyum ve D vitamini içeren gıdalarla beslenerek koruyabilir ve güçlendirebiliriz. İşte kemik sağlığını koruyan mucizevi besinler...

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