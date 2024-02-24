Kemikleri çelik gibi yapıyor! İşte o mucizevi besin

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BADEM VE FINDIK

Kuruyemişler açısından oldukça zengin olan badem ve fındık, düzenli tüketildiğinde kemik sağlığını destekliyor.

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TAM TAHILLAR

Tam buğday, yulaf ezmesi gibi tam tahıllı gıdalar, magnezyum ve diğer mineraller açısından oldukça zengindir. Bu yönüyle kemik sağlığını desteklerler.

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KURU BAKLAGİLLER

Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller içerdikleri protein, lif ve mineraller açısından zengindir ve kemik sağlığını desteklerler.

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KABAK ÇEKİRDEĞİ

Magnezyum ve çinko içeren kabak çekirdeği kemik sağlığını destekliyor. Günde bir avuç kabak çekirdeği tüketildiğinde ihtiyaç duyulan magnezyum miktarının neredeyse tamamını karşılıyor. Kabak çekirdeği, içerdiği besin değerleri sayesinde eklem ağrılarını ortadan kaldırıyor.

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KOYU RENKLİ MEYVELER

Özellikle çilek, kiraz gibi koyu renkli meyveler bol miktarda antioksidan içeriyor ve kemik sağlığını destekliyor.

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YUMURTA

Yumurta, içerisinde bulunan D vitamini sayesinde kalsiyumun kemiklere yerleşmesini kolaylaştırıyor.

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PORTAKAL

C vitamini bakımından oldukça zengin olan portakal, kemik sağlığını koruyor. Portakalın içerisinde bulunan C vitamini aynı zamanda kalsiyum emilimini artırıyor.

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YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, pazı, brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içerir ve bu sayede kemiklerin güçlü kalmasını sağlar.

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SÜT ÜRÜNLERİ

Kalsiyum bakımından zengin olan süt ürünleri kemik sağlığını destekler. Yoğurt, peynir, süt gibi ürünler bol miktarda kalsiyum içerir. Kemik sağlığı için süt ürünleri tüketirken daha çok probiyotik içermesine önem verilmelidir.

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KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz, bol miktarda demir içerir ve bu sayede kemik ve eklemleri güçlendirir. Kuşkonmaz, prebiyotik içermesi sayesinde kalsiyum emilimini artırır. Aynı zamanda K vitamini içerir ve önemli bir antioksidan olan E vitaminini de bünyesinde barındırır. Araştırmalar, düzenli olarak kuşkonmaz tüketenlerin yaşlılıkta ortaya çıkabilecek kemik erimesine karşı korunduğunu göstermiştir.