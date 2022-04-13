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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 13:36

Kanser düşmanı meyveler hangileri? Sağlığınız için düzenli olarak tüketin

Sıcaklarla birlikte artan su ihtiyacımızı karşılar niteliktedir yaz meyveleri. Vitamin ve minerak içerikleri de bir o kadar zengindir. İşte size çok sevilen yaz meyvelerinden karpuz, üzüm ve incir.

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