Kan gruplarına göre kişilik analizi! Siz hangi özelliklere sahipsiniz?

Mizaç ve Davranış Özellikleri:
Duygusal yoğunluğu yüksek (Adrenalin seviyeleri oldukça yüksek olup, stresli durumlarda sakinleşmek için diğer insanlara göre daha fazla zamana ihtiyaç duyarlar.)
Kararlı
Hedef odaklı
Çoğunlukla dışa dönük ve lider bireylerdir.
İyimser ve inisiyatif alabilen kişilik yapısına sahiptirler.
Fiziksel Özellikler:
Fit ve atletik bir vücuda sahiptirler, ancak kadınlar genellikle karın bölgesinde yağlanma eğilimi gösterir.
Bağışıklık sistemi güçlüdür.
İştahları genellikle iyidir.
Mizaç ve Davranış Özellikleri:
İçe dönük (introvert) bireylerdir, doğaya ve çevrelerine duyarlıdırlar. İyi bir dinleyici oldukları için insanlarla kolayca iletişim kurabilirler.
Yaratıcı, doğuştan hassas ve duyarlı bir yapıya sahiptirler.
Zeki ve pratik bir zekaya sahiptirler.
Kolayca strese girerler ve duygularını sürekli kontrol altında tuttukları için ani tepkiler verme riski taşırlar.
Fiziksel Özellikler:
Kadınlarda genellikle yumuşak bir kilo alımı eğilimi görülür.
Dış görünüşlerinde zıtlıklar sık rastlanır (örneğin, geniş bel ve omuz yapısına rağmen ince uzun kollar, büyük bir vücuda rağmen küçük bir yüz gibi).
Yüksek miktarda kortizol salgılarlar, bu da zaman zaman iştahsızlık yaratabilir. Günde 6 küçük öğünle beslenmeleri tavsiye edilir.
Uygun Besinler:
Sebzeler ön planda olmalıdır.
Etlerden: Tavuk ve hindi tercih edilmelidir.
Kaçınılması gerekenler: Kırmızı et, deniz ürünleri, süt ürünleri, patlıcan, yağlar, domates, portakal, muz, hindistancevizi, mandalina ve baklagiller.
Uygun Besinler:
Temel besinler: Süt ve fermente süt ürünleri.
Etlerden: Koyun ve tavşan eti tercih edilmelidir.
Sebze ve meyvelerden: Patlıcan, lahana, biber, baklagiller, havuç, maydanoz, pancar, ananas, muz, üzüm, kızılcık, erik öncelikli olarak tüketilebilir.
Kaçınılması gerekenler: Mısır, karabuğday, tavuk, domuz eti, avokado, yağlar, domates, kabak, nar, hindistancevizi, hurma.
Uygun Besinler:
Temel besinler: Et ve deniz ürünleri.
Sebze ve meyvelerden: Patlıcan, brokoli, salatalık, maydanoz, pancar, kereviz, sarımsak, ananas, üzüm, greyfurt, kivi, kızılcık, limon ve erik tüketimi önerilir.
Kaçınılması gerekenler: Makarna, ekmek, tavuk eti, karabuğday, biber, portakal, muz, nar, mango ve hurma.