Kan gruplarına göre kişilik analizi! Siz hangi özelliklere sahipsiniz?

Fiziksel Özellikler:





Kadınlarda genellikle yumuşak bir kilo alımı eğilimi görülür.

Dış görünüşlerinde zıtlıklar sık rastlanır (örneğin, geniş bel ve omuz yapısına rağmen ince uzun kollar, büyük bir vücuda rağmen küçük bir yüz gibi).

Yüksek miktarda kortizol salgılarlar, bu da zaman zaman iştahsızlık yaratabilir. Günde 6 küçük öğünle beslenmeleri tavsiye edilir.