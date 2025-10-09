İşte merak edilen sorunun cevabı! Eğer gözleriniz açık hapşırırsanız...

1. En Uzun Süren Hapşırma Rekoru: Tam 976 Gün!
Guinness Dünya Rekorları'na göre, Donna Griffiths tam iki yıldan fazla süre boyunca aralıksız hapşırdı!
26 Temmuz 1981'de başlayan hapşırık nöbeti, 16 Eylül 1983'te sona erdi. Bu süreçte milyonlarca kez hapşırdığı tahmin ediliyor.
3. Hapşırırken Gözlerinizi Açık Tutamazsınız
Vücut hapşırmadan hemen önce refleks olarak gözleri kapatır.
Popüler bir efsaneye göre hapşırırken gözler açık kalırsa "gözler yerinden çıkar."
Merak etmeyin — bu tamamen yanlış bir inanış.
5. Hapşırık Hızı: 100 Mil / Saat (Yaklaşık 160 km/s)!
Öksürük 80 km/s hızla yayılırken, hapşırma 160 km/s'ye ulaşabilir.
Bu nedenle sessiz hapşırmak neredeyse imkânsızdır.
Ayrıca bu hız, hapşırmayı bastırmanın neden tehlikeli olduğunu da açıklar.
7. Uyurken Hapşırmak İmkânsızdır
Derin uyku (REM) evresinde tüm kaslar gevşediği için hapşırma refleksi devre dışı kalır.
Yani uyurken hapşırmak imkânsızdır.
9. Parlak Işık Hapşırmayı Tetikleyebilir
Toplumun %35'i "fotik hapşırma refleksi" denilen duruma sahiptir.
Bu kişiler güneş ışığına ya da ani bir parlaklığa maruz kaldığında hapşırır.
Bazıları güneşe bakarak bilerek hapşırabilir bile!