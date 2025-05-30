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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2025 Cuma 11:53 |

İşte kahkahanın gücü! Gülmek hakkında 13 şaşırtıcı gerçek

Küçükken bol bol gülerdik çünkü hayat daha eğlenceli ve kolaydı. Ancak yetişkinliğe adım attıkça hayat ciddileşir ve gülme sıklığımız azalır. İstatistiklere göre bu durum birçok yetişkinin hayatını sıkıcı hale getiriyor. Oysa ki gülmek, insan deneyiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Stresi azaltmakla kalmaz, ilişkileri güçlendirir ve hayatı daha anlamlı kılar. İşte gülmekle ilgili bazı ilginç bilgiler:

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