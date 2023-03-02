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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 10:51

İşte İbn-i Sina'nın mucizevi formülü! Vücudu zehirden arındırıyor

Tıbbın babası olarak bilinen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine ışık tutan geçen ünlü alim İbn-i Sina, 1000 yıl önce yazmış olduğu kitabıyla şifa dağıtmaya devam ediyor. İbn-i Sina asırlardır okutulan 'El-Kanın Fi't Tıbb' adlı kitabında vücudu temizleyen ve zehirlerden arındıran bitkilere de değindi. Peki insan vücudunu tertemiz yapan ve zehri atan bitkiler nelerdir? İşte İbn-i Sina'nın mucizevi formülü...

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