İşte İbn-i Sina'nın mucizevi formülü! Vücudu zehirden arındırıyor

Tıbbın babası olarak bilinen, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine ışık tutan geçen ünlü alim İbn-i Sina, 1000 yıl önce yazmış olduğu kitabıyla şifa dağıtmaya devam ediyor. İbn-i Sina asırlardır okutulan 'El-Kanın Fi't Tıbb' adlı kitabında vücudu temizleyen ve zehirlerden arındıran bitkilere de değindi. Peki insan vücudunu tertemiz yapan ve zehri atan bitkiler nelerdir? İşte İbn-i Sina'nın mucizevi formülü...
16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi İbn-i Sina, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı. İşte merak edilen şifalı o bitkiler...