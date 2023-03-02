İşte İbn-i Sina'nın mucizevi formülü! Vücudu zehirden arındırıyor

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16 yaşında insan sağlığı üzerine çalışmalara başlayan ve tarihe mührünü vuran alimlerin alimi İbn-i Sina, 4 asır okutulan ''El-Kanın Fi't Tıbb'' adlı eserinde zehri atan ve temizleyen bitkileri de sıraladı. İşte merak edilen şifalı o bitkiler...