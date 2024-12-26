İşte duş almanın en ideal zamanı! Sabah mı, Akşam mı?

Akşam Duşunun Faydaları
Virginia'da yaşayan bir doktor olan Dr. Jason Singh, 2023'te paylaştığı bir gönderide, akşam duşlarının daha fazla fayda sağladığını belirtti.
Sabah Duşu Ne Zaman Tercih Edilmeli?
Sabah duşlarının faydalarına değinen Singh, bunun ciltte gece boyunca biriken bakteri ve salgıları temizlediğini ve cilt mikrobiyomunu daha hijyenik bir dengeye getirdiğini belirtiyor.
Sabah duşu, uyanıklığı artırır ve sizi güne hazırlar. Özellikle sabah egzersizi yapanlar için duş almak, terden kurtulmak ve kendinizi daha ferah hissetmek adına oldukça faydalıdır.
Akşam mı, Sabah mı?
Dr. Vij, gece yatmadan önce duş almanın yatağa daha temiz gitmek için faydalı olabileceğini ancak yatağınızda yine de çevresel kirleticilerin bulunabileceğini belirtti.