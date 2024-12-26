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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 16:26 |

İşte duş almanın en ideal zamanı! Sabah mı, Akşam mı?

Duş almak, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak, ideal duş saati konusunda sabah mı yoksa akşam mı daha iyi olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor. İşte uzmanların bu konuda söyledikleri

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