Islak mendile biraz limon sıkarsanız... Faydasını öğrenince çok şaşıracaksınız

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Egzersiz, heyecan, stres, fiziksel olarak yorgunluk, aşırı baharat tüketimi gibi durumlarda vücutta terleme artar ve toksinler dışarıya atılır. Genelde yaz aylarında daha fazla terlediğimizi düşünürüz ancak kışları da insan vücudu terler.

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Bu terlemeler istenmeyen kokulara neden olur. Ne kadar parfüm sıksakta bu kokular kolay kolay geçmez. Ancak size önereceğimiz bu yöntem ile ter kokularından anında kurtulacaksınız. İki malzeme ile mükemmel sonuç. İşte limon ve ıslak mendilin inanılmaz faydaları...

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PARANIZI DEODORANTLARA DÖKMEYİN Çoğu kişinin metabolizması hızlı çalışır ve bu nedenden dolayı ufak adımlarda bile su gibi terler. Bu terlemeler istenmeyen koku ve koltuk altı lekelerine neden olur.

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Hem ter kokusundan hem de ter lekelerinden kurtulmak istiyorsanız bu yöntem tam size göre. Islak mendil ve limonun inanılmaz etkisine tanık olun. Parfüm ve deodorantlara tonlarca para vermenize gerek kalmayacak.

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TER KOKUSUNDAN ANINDA KURTULUN Ter kokusundan kurtulmanın en iyi yolu. İlk olarak bir ıslak mendilin üzerine limon sıkın. Eğer limon yoksa evde beyaz sirkede sıkabilirsiniz. Ardından o mendille koltuğunuzun altını silin.

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Tercihinizi limondan yana kullanırsanız iyi olur hem narenciye kokusu yayar hem de daha ferah bir his sağlar. Sirkede ise kokusuz beyaz sirke deneyebilirsiniz. Bu yöntem sayesinde ter kokusundan anında kurtulacaksınız.

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TER KOKUSUNU NELER ÖNLER? BEYAZ SABUN 1 kalıp beyaz sabun Bol miktarda su Özellikle de yaz aylarında terleme çok fazla olması sebebiyle koltuk altı kısmında terleme nedeniyle çok yoğun miktarda terleme ve bunun sonucunda da iz kalacaktır. Terleme sonucunda koltuk altı bölgesinde terleme yoğun olarak görülmesi durumunda yoğun miktarda koku olacak, bu durumda hem sizler hem de çevrenizdeki insanlar etkilenmesine neden olur.

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Böylesi bir durumda kalmaktan rahatsız olan kişiler evlerinde ter kokusunu beyaz renkli tişörtlerinden çıkartırken kokunun da bir an önce çıkmasını istiyorlar. Bu nedenle de beyaz sabun ile birlikte temizliğini yapmanız önerilmektedir. Tişörtlerin koltuk altı ıslatılmalı ve beyaz sabun ile birlikte yıkanmalıdır.



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Daha sonrasında ise bol su ile birlikte durulanarak kurutun. Bu işlem her giysinizi giyindikten sonra uygulamanız durumunda rahatsız edici kokudan kurtulmuş olacaksınız.

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SİRKE VE SODA

1 su bardağı sirke 3 yemek kaşığı soda Bol miktarda su Ter kokusunu ve lekesini çıkarmak için evinizde güvenilir yöntemler arasında bulunan sirke ve soda karışımı ile birlikte hazırlayacak olduğunuz karışım ile birlikte tişörtlerinizi yıkamanız önerilmektedir.

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Bunun için öncelikle geniş bir leğen içerisine kaynar su konulmalı ve içerisine 3 yemek kaşığı miktarında çamaşır sodası koyduktan sonra ise bir su bardağı beyaz ve mayasız sirke koymanız gerekmektedir. Renkli olan sirkeler renk vererek özellikle de açık renkte olan tişörtlerinizde renk değişimi olmasına neden olur. Karıştırmalı ve içerisine çamaşırınızı koymanız gerekmektedir. Su ılık olana kadar bekleyin ve çamaşırınızın özellikle de ter izi olan bölgenin daha fazla yıkanması sonucunda çamaşırlarınızdan lekenin çıktığı gibi aynı zamanda da rahatsız edici olan ter kokusundan da kurtulmuş olacaksınız. Yıkama sonrasında ise bol su ile birlikte durulamanız gerekmektedir.

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ALÜMİNYUM FOLYOYU O BÖLGEYE SARIP BEKLEYİN! AĞZINIZI AÇIK BIRAKACAK!

Mutfakta kullanılan alüminyum folyoyu ayaklarınıza ya da eklemlerinize sarmayı hiç düşündünüz mü? Biraz garip gelebilir ama alüminyum folyo günlük rahatsızlıkları hafifletmek için iyi bir fikir olabilir!

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Vücudun bazı kısımları alüminyum folyo ile sarılması farklı avantajlara sebep olabilir. Alüminyum folyo genellikle mutfakta lezzzetli yemeklerde akıllara gelsede sağlığınız içinde etkili bir tedavi aracı.

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AĞRILI EKLEMLERİN TEDAVİSİNDE Alüminyum folyo, ağrılı artrit, gut veya siyatik hastalığı olan insanlar için gerçek bir hayat kurtarıcı olabilir. Ağrılı bölgeye folyo sarmaya çalışın ve hareketlerinizi sınırlandırmaya dikkat edin. Folyoyu bir gece veya bir gün bırakın.

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GRİP TEDAVİSİNDE Alüminyum folyo yöntemini deneyen insanların bir çoğu ayaklarına alüminyum folyo sararak hiçbir ilaç kullanmadan bu yöntemle gribi atlatabildiklerini söylüyorlar.

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Alüminyum folyo yöntemini deneyen insanların bir çoğu ayaklarına alüminyum folyo sararak hiçbir ilaç kullanmadan bu yöntemle gribi atlatabildiklerini söylüyorlar.

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Folyo, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bazı soğuk algınlığı semptomlarınıza karşı yardımcı olabilir. Ayaklarınızı n iki saat nefes almasını sağlayın ve aynı işlemi tekrarlayın. Birkaç gün içinde bir gelişme göreceksiniz. Semptomlarınız bir haftadan uzun sürerse vakit kaybetmeden doktorunuza görünmelisiniz.

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KAS AĞRILARINI AZALTIN Ağrı yaşadığınız bir yere ve kas çevresine folyo sarmak ağrınızı hafifleterek kas ağrılarını azaltır

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YORGUN GÖRÜNÜMÜNÜZÜ AZALTIN Çok fazla yorgun ve halsiz bir görüntünüz varsa alüminyum folyo sizin eski halinize dönmenize yardımcı olacak.

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Birkaç ince folyo şeridini yırtın ve dondurucuya yerleştirin. 2-3 saat sonra onları alın. Yanaklarınıza ve göz kapaklarınıza koyun. Kaslarınızın rahatladığını ve gevşediğini göreceksiniz.

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YANIKLARIN TEDAVİSİNDE Uzmanlara göre, alüminyum folyoda bulunan elementler yanıkları diğer pek çok yöntemden daha iyi yatıştırmaya fayda sağlıyor. Yanık yaralarınızı iyileştirmek için ilk olarak soğuk suyla yıkayın ardından yumuşak bir bezle kurutun.

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KIRIŞIKLARIN HIZLI GİDERİLENMESİNDE Alüminyum folyo ütüden gelen ısıyı daha iyi yansıtır ve giysilerinizin daha hızlı ütülenmesine yardımcı olur.

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GÜMÜŞ PARLATMA Evinizdeki gümüşlerin tekrardan parlamasını istiyorsanız mutlaka alüminyum folyodan yararlanın.Karbonatlı suyun içine tuz atın daha sonra suyu kaynatın ve elinizdeki gümüşleri kaynayan suyun içine atın. 5 dakika yeterli olacaktır. Folyo ile silin Kendinizi yakmamaya dikkat edin.

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DAHA UZUN SÜRE SICAK KALMASINI SAĞLAR Isı koruyucu özelliğiyle yemeklerinizin hemen soğumasını engeller. Alüminyum folyoyla sardığınız yemeğinizin içine hapsolan sıcak hava hemen soğumayı engeller.

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AYAKLARI ISITMAK İÇİN Ayaklarınız çok üşüyorsa, alüminyum folyo bu sorunu çözebilir. Ayaklarınızı, alüminyum folyo ile 5-6 kat sarın. Alüminyum folyoyu ayaklarınızda 1 saat kadar bırakın. Ardından ayaklarınızın nefes almasını sağlamak için bir saat kadar folyoyu çıkarın ve sonra tekrar ayağınızı sarın. Bu işlemi her akşam tekrarlayın. İki gece tekrarladıktan sonra ayaklarınızın daha az üşüdüğünü göreceksiniz.

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OCAĞINIZI İNATÇI LEKELERDEN KURTARIN Sürekli yemek yaparken kirlenen ocağa folyo sermek işinizi kolaylaştırır

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BULAŞIKLARINIZDAKİ KİRLERİ KOLAY ÇIKARIR Zorlu lekelerden top haline getirdiğiniz folyo ile kurtulun

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FOLYODAN YAPILMIŞ BİR SOĞUTMA MASKESİ Kullanmadan önce buzdolabında bir süre saklanması gereken sıradan alüminyum folyo yardımıyla herhangi bir krem maskenin etkinliğini artırabilirsiniz. Ek olarak, folyo maskesi sabah şişliğini gidermek için ayrı bir kozmetik ürün olarak kullanılabilir. Tonik ya da serum kullandıktan sonra yüzünüze alüminyum folyo uygulayabilirsiniz.

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PAS LEKELERİNİ TEMİZLEYİN Ufak bir parça alüminyum parçasını elinizde sıkıştırıp lavabonuzun pas olmuş yerlerini temizleyebilirsiniz.