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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 2 Ağustos 2022 Salı 16:48

Isırgan tohumu her derde çare oluyor! İşte faydaları

Balla karıştırıp yenildiğinde, güç veriyor. Kan dolaşımını artırıyor. İşte ısırgan tohumunun faydaları

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