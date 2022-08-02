Isırgan tohumu her derde çare oluyor! İşte faydaları

Kanı temizleyen alyuvarları yenileyip kan yapan ısırgan tohumu cinsel sıkıntı yaşayanlarda afrodizyak etkisi gösteriyor.
Mutlaka öğütülerek tüketilmesi gereken ısırgan tohumunun bal, pekmez veya yoğurt ile karıştırılarak bir tatlı kaşığı yenmesi öneriliyor.
Düzenli tüketiminde sağlığa inanılmaz etkiler gösteriyor.
Güdüleri çoğaltıyor. Hormonlara etki ediyor.
Kan dolaşımını rahatlatıp hızlandırıyor.
Etkileri saymakla bitmeyen mucize şifanın sağlığa olan bazı faydaları şöyle sıralanıyor:
Kan şekerini düşürür, ödemi giderir.
Bağırsak temizleyici ve gaz gidericidir.
İdrar söktürücüdür, idrar yolları hastalıkları ve iltihaplarında etkilidir.
Bedeni güçlendirici ve uyarıcıdır. Vücudun savunma gücünü arttırır.
Adet kanamalarını düzenler.
Karaciğer, akciğer, safra kesesi, dalak rahatsızlıklarında kullanılır.
Boğaz ağrılarına iyi gelir, göğsü yumuşatır.
Soğuk algınlığına karşı koruyucudur.
Emziren kadınlarda süt yapar.
Saçları güçlendirir ve kepeğe karşı etkilidir.
Cinsel gücü arttırıcı özelliktedir.
Kabızlığa karşı etkisi kanıtlanmıştır...