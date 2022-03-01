İnsana en çok zarar veren gıdalar

Şeker her şeyin tadını güzelleştiriyor. Fakat vücut için en çok zararlı olanı diyebiliriz. Kanserin artmasının en büyük sebebi.

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6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.