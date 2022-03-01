İnsana en çok zarar veren gıdalar

Şeker her şeyin tadını güzelleştiriyor. Fakat vücut için en çok zararlı olanı diyebiliriz. Kanserin artmasının en büyük sebebi.
Harvard'da yapılan araştırmalar doymuş yağ oranı yüksek beslenmenin beyin fonksiyonlarına zarar verdiğini gösteriyor.
6000 kadın üzerinde yapılan ve dört yıl süren araştırma, doymuş yağ ile beslenenlerin hafızasında zayıflama olduğunu, zeytinyağı, avokado gibi sağlıklı yağlarla beslenenlerinse hafızasında güçlenme olduğunu gösteriyor.
Ailelerin çocuklarına yeterli vakti ayırmamaları, hamur işine alıştırmaları sonucunda alınan kilolar, ağır diyet ve spor egzersizleri yapmayı gerektiriyor.
Beynin gelişimini doğru sağlaması için çocukların gelişim dönemlerinde yediklerine dikkat etmeli.