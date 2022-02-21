  • $13,6498
  • 15,4819
  • 831.968
  • 2027.92

Foto Galeri

SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:28

İltihaba meydan okuyan bitki! Akgünlük hangi hastalıklara iyi geliyor

Uzmanlar Türkiye'de Akgünlük olarak bilinen Boswellia Serrata bitkisinin, doğadaki en etkili iltihap karşıtı bitkilerinden biri olduğunu belirtiyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.