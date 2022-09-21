İlaç kullanırken tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Sağlığınızı riske atmayın

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BAKTERİYEL ENFESKSİYON İLAÇLARI VE İŞLENMİŞ ET

Amino asit tiramin içeren; salam, sosis ve sucuk gibi işlem görmüş etler tüketildikten sonra bakteriyel enfeksiyon ilaçları almak tansiyonda ani sıçramalara yol açar. Ayrıca muz, avokado ve çikolata da amino asit içerir.

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KOLESTEROL İLACI VE GREYFURT

Greyfurt ve greyfurt suyu kolesterol seviyesini arttırır. Bu da bacak ağrısı başta olmak üzere vücudun bazı bölgelerini ilaçların yan etkilerine duyarlı hale getirir.

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TANSİYON İLAÇLARI İLE MUZ

Tansiyon ilaçları vücuttaki potasyum miktarını arttırır. Normalde faydalı olan potasyum gereğinden fazla alındığında kalp problemleri ortaya çıkar. Muz başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler ve portakal bolca potasyum içerir. Bu yüzden tansiyon ilaçları alındıktan en az bir saat sonra bu besinler tüketilmelidir.

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TETRASİKLİN ANTİBİYOTİKLER VE SÜT ÜRÜNLERİ

Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin emilimini azaltır. Bu yüzden süt ve süt ürünleri tükettikten 1-2 saat sonra antibiyotik alınmalıdır.

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KALP YETMEZLİĞİ İLAÇLARI VE MEYAN KÖKÜ

Siyah meyan kökünde bulunan gliserizin, digoksin ile bir araya geldiğinde kalp atışı düzensizliği oartaya çıkar. Meyan kökü aynı zamanda tansiyon ilacı, ağrı kesici, doğum kontrol hapı ve kan sulandırıcıların etkisini azaltır.

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KAN SULANDIRICI İLAÇ İLE ISPANAK VE KIZILCIK SUYU

- Ispanak ve diğer koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunan K vitamini, kan sulandırıcıların etkisini artırarak kanın phtılaşmamasına neden olur. - Kan sulandırıcı ilaç kullandıktan sonra kızılcık suyu içen hastaların kanlarının ekstra sulandığı ve bunun da tehlikeli komplikasyonlara yol açtığı yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır.

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TİROİT İLAÇLARI VE CEVİZ

Ceviz ve diğer lif bakımından zengin yiyecekler tiroit ilaçlarının emilimini engeller. Tiroit ilaçlarında bulunan kimyasalların emilmesi için yatmadan hemen önce alınması önerilir.