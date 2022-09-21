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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 11:04

İlaç kullanırken tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Sağlığınızı riske atmayın

İçerdikleri vitamin ve mineraller bakımından aslında sağlığımızı olumlu etkileyen bazı besinler, ilaçların sağladıkları yararları olumsuz etkiler. Peki ilaç kullanırken tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? Sizler için çok merak edilen bu sorunun yanıtını araştırdık. Haberin detayında ilaçları olumsuz etkileyen besinlere dair her şeyi bulabilirsiniz.

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