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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 13:17

Her gün bir kaşık tüketirseniz... Binlerce yıllık şifa kaynağı

Köriye sarı rengini veren baharat zerdeçaldır. Hindistan'da binlerce yıldır hem baharat hem de şifalı bitki olarak kullanılmıştır. Son zamanlarda bilim, zerdeçalın tıbbi özelliklere sahip bileşikler içerdiğine dair geleneksel iddiaları desteklemeye başladı.

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