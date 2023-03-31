Her gün bir kaşık tüketirseniz... Binlerce yıllık şifa kaynağı

1 / 15

Bu bileşiklere kurkuminoidler denir. En önemlisi kurkumindir. Zerdeçalın ana etken maddesi olan bu madde, güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptir ve çok güçlü bir antioksidandır. İşte zerdeçalın hiç bilmediğiniz 12 faydası...

2 / 15

BİYOAKTİF BİLEŞİKLER İÇERİR

İçinde piperin bulunan karabiber ile tüketilmesi, kurkuminin antioksidan ve iltihap karşıtı etkisini artıracaktır. Piperin, kurkumin emilimini %2.000 oranında artıran doğal bir maddedir. Aslında, en iyi kurkumin takviyeleri piperin içerir ve bu onları önemli ölçüde daha etkili kılar. Kurkumin ayrıca yağda çözünür. Bu nedenle, yağ oranı yüksek bir yemekle birlikte kurkumin takviyesi almak, vücudunuzun iltihaplanma ve hücre yenilenmesine büyük oranda fark oluşturur.

3 / 15

MİDE YANMASI VE BULANMASINDA ETKİLİDİR

Zerdeçal, sahip olduğu iltihap karşıtı etkisi sayesinde aynı zamanda mide üzerinde de oldukça etkilidir. Özellikle mide yanması ve bulantısında etkin bir madde olan zerdeçal, sıklıkla mide sorunları çekenler için en iyi alternatifler arasında bulunur.

4 / 15

DOĞAL İLTİHAP KARŞITI BESİN

Akut bir iltihaplanma sorunu kronikleşirse ve vücudunuzun kendi dokularına saldırırsa endişe verici olabilir.

Bilim insanları artık kronik düşük seviyeli inflamasyonun bazı sağlık durumlarında ve hastalıklarda rol oynayabileceğine inanıyor.

Kalp hastalığı Kanser Metabolik sendrom Alzheimer hastalığı Çeşitli dejeneratif koşullar

Bu nedenle, kronik iltihaplanmayla savaşmaya yardımcı olabilecek her şey, bu koşulların önlenmesinde ve tedavi edilmesine yardımcı olmada potansiyel olarak önemlidir. Zerdeçal ise sahip olduğu kurkumin içeriği ise iltihaplanmayla savaşmak için mucizevi bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketimi sayesinde iltihaplanma sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını engelleyebilirsiniz.

5 / 15

VÜCUDUNUZUN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİ ARTIRIR

Hücre yaşlanmasının birçok hastalığın arkasındaki mekanizmalardan biri olduğu düşünülüyor. Buna neden olan serbest radikaller ise, yağ asitleri, proteinler veya DNA gibi önemli organik maddelerle reaksiyona girme eğilimindedir. Antioksidan içeriğe sahip besinlerin bu kadar faydalı olmasının temel nedeni, vücudunuzu serbest radikallerden korumalarıdır. Kurkumin, kimyasal yapısı nedeniyle serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudunuzun hücresel yaşlanmasının önüne geçerek eşsiz bir gençlik iksirine dönüşebilir. Ek olarak, hayvan ve hücresel çalışmalar, kurkuminin serbest radikallerin etkisini bloke edebileceğini ve diğer antioksidanların etkisini uyarabileceğini düşündürmektedir.

6 / 15

DOĞAL BİR AĞRI KESİCİ

İltihaplanmaya karşı uzun vadeli bir koruma sağlayan zerdeçal, sahip olduğu kurkumin içeriği sayesinde aynı zamanda bir ağrı kesici işlevi görüyor. Bu nedenle ani oluşan soğuk algınlıkları, kısa sürmesi beklenen grip gibi rahatsızlıklarda oldukça etkili bir içeriğe sahip olarak hafif atlatmanızı sağlıyor.

7 / 15

BEYNİNİZİ KORUYOR

Beyin Türevli Nörolojik Faktör (BDNF) adı verilen bir tür protein beyindeki öğrenme, hafıza, yeme-içme gibi birçok konudan sorumludur ve bu proteinin beyinde azalması sonucunda Azheimer ve depresyon gibi birçok beyin kaynaklı rahatsızlığın ortaya çıktığı biliniyor. Kurkuminin ise yapılan deneyler sonucunda bu proteinin beyin içerisindeki oranını yükselttiği tespit edildi. Net sonuçlar için daha fazla çalışma gerekse de zerdeçalın kurkumin sayesinde beyin fonksiyonlarında özellikle hafıza konusunda fark yaratacağını söylemek mümkün.

8 / 15

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Kalp krizi, dünyadaki birincil ölüm sebebi olarak hala yerini koruyor. Her ne kadar sebepleri oldukça karmaşık ve etkileyen birçok faktör olsa da kalbi korumanın önemli birkaç yolu bulunuyor. Bunlardan biri olan kurkumin ise kalp damarlarında bir kaplama işlevi gören endotelin sağlıklı bir şekilde güçlenmesini sağlıyor. Endotelin zayıflaması, kan pıhtılaşması, kan basıncı seviyesinin dengesizleşmesi gibi birçok soruna neden oluyor. Bu nedenle kalp krizi riskini de artıran bu süreci endotel dokusunu sağlıklı tutmayı sağlayan zerdeçalı tüketerek engelleyebilirsiniz.

9 / 15

KANSERİ ÖNLÜYOR

Kanser, kontrolsüz hücre büyümesi ile karakterize bir hastalıktır. Kurkumin, kanser tedavisinde faydalı bir bitki olarak incelenmiştir ve kanser büyümesini ve gelişimini etkilediği bulunmuştur. Çalışmalar şunları yapabileceğini göstermiştir.

kanserli hücrelerin ölümüne katkıda bulunur

anjiyogenezi azaltmak (tümörlerde yeni kan damarlarının büyümesi)

metastazı azaltmak (kanserin yayılması)

Yüksek dozda kurkuminin insanlarda kanserin tedavisine yardımcı olup olmadığı henüz tam olarak araştırılmamıştır.

Bununla birlikte, kanserin, özellikle de kolorektal kanser gibi sindirim sistemi kanserlerinin ortaya çıkmasını önleyebileceğine dair kanıtlar vardır. Kolonda bazen kansere dönüşen lezyonları olan 44 erkekte yapılan 30 günlük bir çalışmada, günde 4 gram kurkumin lezyon sayısını %40 oranında azalttığı tespit edildi.

10 / 15

ARTRİTİ ENGELLER

Artrit, oldukça yaygın bir sorundur. Çoğu eklemlerde iltihaplanmayı içeren birkaç farklı artrit türü vardır. Kurkuminin güçlü bir anti-inflamatuar bileşik olduğu göz önüne alındığında, artrite yardımcı olabileceği mantıklıdır. Aslında, birkaç çalışma bir ilişki olduğunu göstermektedir. Romatoid artritli kişilerde yapılan bir çalışmada, kurkumin bir anti-inflamatuar ilaçtan bile daha etkiliydi.

11 / 15

YAŞA BAĞLI HASTALIKLARLA MÜCADELE EDER

Kurkumin kalp hastalığı, kanser ve Alzheimer'ı önlemeye gerçekten yardımcı olabilirse, uzun ömür için de faydaları olabilir. Bu, kurkuminin yaşlanma karşıtı bir takviye olarak potansiyele sahip olabileceğini düşündürmektedir. Oksidasyon ve inflamasyonun yaşlanmada rol oynadığına inanıldığından, kurkumin sadece hastalıkları önlemenin ötesine geçen etkilere sahip olabilir.

12 / 15

DEPRESYONLA SAVAŞIR

Kurkumin, depresyon tedavisinde bazı iyi sonuçlar gösterir. Bu küçük araştırmaya göre, kurkumin bir antidepresan kadar etkilidir. Kurkuminin beyin nörotransmitterleri serotonin ve dopamini artırabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunur. Böylece beyinde sizi depresyonda hissetmenize neden olabilecek dopamin ve serotonin azlığını engelleyerek depresyon problemini çözmeye yardımcı olur.

13 / 15

SİNDİRİM SİSTEMİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Sindirim sistemi sorunları yaşayanlar için doğal ilaçtır. Lifli yağısı sayesinde kabızlığı önler, gaz sorununu ortadan kaldırır. Şişkinlik yaşayanlar için de tavsiye edilmektedir. Düzenli bir sindirim sistemi için her gün bir çay kaşığı zerdeçal tüketimi önerilir.

14 / 15

ALZHEIMERI ENGELLİYOR

Alzheimer hastalığı demansın en yaygın şeklidir ve bunama vakalarının %70'ini oluşturur. Bazı semptomları için tedavi mevcut olsa da, Alzheimer için henüz bir tedavi yoktur. Bu yüzden ilk etapta olmasını önlemek çok önemlidir. Ufukta iyi haberler olabilir çünkü kurkuminin kan-beyin bariyerini geçtiği gösterilmiştir. Alzheimer hastalığında iltihaplanma ve oksidatif hasarın rol oynadığı biliniyor ve kurkuminin her ikisi üzerinde de faydalı etkileri var .

Ayrıca, Alzheimer hastalığının önemli bir özelliği, amiloid plakları adı verilen protein yumaklarının birikmesidir. Çalışmalar, kurkuminin bu plakları temizlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.