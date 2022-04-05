Her gün bir fincan Türk kahvesi içerseniz... Yararı saymakla bitmiyor

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NEDEN ÖZELLİKLE TÜRK KAHVESİ?

Kahve dediğimizde aklımıza kültürümüzde yaygın olarak tüketilen Türk kahvesinin gelmesi oldukça doğal. Ancak kahvenin filtre kahve, espresso gibi pek çok farklı çeşidi de var ancak yapılan araştırmalar sonucu diğer kahvelerin Türk kahvesi kadar etkili olmadığı kanıtlanmış. Türk kahvesinin aksine filtre kahve gibi seçenekler kahvenin demlenip ardından süzülmesiyle hazırlanıyor. Bu işlem sırasında ise kahvenin faydalarının büyük bir kısmı da uçup gidiyor. Telvesiyle birlikte sunulan Türk kahvesi ise herhangi bir süzme işleminden geçmediği için tüm yararı içinde barındırıyor.

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STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI

Yapılan birçok araştırmaya göre düzenli olarak Türk kahvesi tüketmek stres düzeyinin azalmasını sağlıyor. Sadece bununla da kalmayarak depresyonun etkilerinin önüne geçiyor hatta, depresyona girme ihtimalinizi büyük oranda düşürüyor.

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DİYET DOSTU

Kilo vermek isteyenlerin spor yapmadan yarım saat önce bir fincan türk kahvesi tüketmelerinin yağ yakımını hızlandırdığı ve metabolizmayı çalıştırarak kalori yakımını arttırdığı belirlenmiş.

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TANSİYONA DA İYİ GELİYOR

Yüksek tansiyona sahip olan bireylerde dikkatli ve ölçülü tüketildiği takdirde uzun vadede tansiyonu düzenlemeye yardımcı olan Türk kahvesi, kan damarlarının iç yüzeyini onararak tansiyonun zararlı etkilerini de önlemenizi sağlar.

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PARKİNSON, ALZHEİMER VE DEMANS HASTALIKLARINDAN KORUYOR

Sinir hücrelerinin kaybının ilerlediği durumlarda sinir sistemi fonksiyonunun yitirilmesine neden olan gruba adını veren nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi konusunda oldukça etkileyici olan Türk kahvesi, özellikle 65 yaş üzerinde görülen bireylere önerilmektedir. Düzenli Türk kahvesi tüketiminin Alzheimer hastalığını %65 oranına kadar azalttığı belirlenirken Parkinson hastalığını ise %30 ile 60 oranında azalttığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

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SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sabah kahvaltınızı yaptıktan sonra içeceğiniz bir fincan Türk kahvesi, sindirim sisteminizi çalışabileceği optimum seviyeye çıkararak gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. İçeriğinde bulunan protein ve kafein bağırsak kasılmalarını düzenleyerek aktif bir sindirim sistemine sahip olmanıza yardımcı oluyor.

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TİP 2 DİYABETİ ÖNLÜYOR

2014'te yapılan bir araştırmaya göre 4 yıl boyunca günde bir fincan kahve tüketen bireylerde tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında tip 2 diyabete yakalanma riskinin %11 oranında daha az olduğu saptanmış.

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ZEKAYI VE HAFIZAYI GÜÇLENDİRİYOR

Özellikle sabah erken saatlerde içeceğiniz bir fincan Türk kahvesi güne zinde ve enerjik başlamanıza yardımcı olur. Kahvenin içeriğinde bulunan kafein, beyin fonksiyonlarının çalışmasını arttırarak daha kolay konsantre olmanızı ve ezberlemenizi sağlar.

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ZİHİNSEL YORGUNLUĞU ALIYOR VE ENERJİ VERİYOR

Zengin bir kafein kaynağı olan Türk kahvesi, hızlı kana karışarak uyku halini ortadan kaldırır. Gün boyunca yorgun ve uykusuz hissetmenizi önler, daha dinlenmiş ve zinde hissetmenizi sağlar. Beyinde yarattığı etki sayesinde tüm bilişsel fonksiyonları da iyileştirerek enerji verir.

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SAFRA TAŞI OLUŞUMUNUN ÖNÜNE GEÇİYOR

Yapılan araştırmalar sonucu kahve tüketiminin, özellikle kadınlardan yaygın şekilde gözüken safra taşının oluşumunu %25 oranında önlediği kanıtlanmıştır.

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DOĞAL AĞRI KESİCİ

İçeriğindeki yoğun kafein sayesinde ağrıları kesmekte oldukça etkili olan Türk kahvesi, özellikle baş ağrılarını dindirmek için doğal bir ağrı kesicidir.

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KANSERİ ÖNLÜYOR

Antioksidan bakımından zengin bir içeriğe sahip olan kahve, düzenli tüketiminde özellikle karaciğer ve kolon kanseri gibi türler başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı yakalanma riskini azaltır. Hücre yapısını kontrol altına alarak aşırı çoğalmayı önleyen Türk kahvesi kansere karşı oldukça etkilidir.

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CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Kahvenin içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde cildi güzelleştirdiği bilinmektedir. Türk kahvesi içmek dışında telvesiyle yüzünüze yapacağınız peeling de ölü derilerden arınmış, canlı bir yüze sahip olmanızı sağlar.

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ZARARLARINI DA BİLMEKTE FAYDA VAR

Türk kahvesi içmenin sayısız yarar sağladığı bilinmekle beraber negatif etkilere de yol açabileceği uzmanlar tarafından bildiriliyor. Aşırı tüketimi sonucu çarpıntı, uykusuzluk yapabildiği gibi çeşitli ilaçlarla etkileşime de geçebilir. Özellikle düzenli ilaç kullanan bireylerin kahve tüketmeden önce uzman bir hekime danışması önerilmektedir.

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