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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 17:11

Her gün bir fincan Türk kahvesi içerseniz... Yararı saymakla bitmiyor

Yapılan araştırmalar sonucu düzenli Türk kahvesi tüketiminin ömrü uzattığı kanıtlanmakla birlikte insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de saymakla bitmiyor. İşte kanserden tansiyona tüm yararlı etkileriyle Türk kahvesi…

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