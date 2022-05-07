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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:27

Haşlanmış limon diyeti ile ayda 10 kilo vermek mümkün

Limonun yemek ve salatalara kattığı lezzetin dışında sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Özellikle zayıflamak isteyenlerin tercihi olan limon, sofraların olmazsa olmazı. İşte limon diyeti ile kilo verme yöntemi...

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