Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı

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Mercimek çorbasının faydaları: *Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

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*Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.

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*Yüksek lif içeriğiyle kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar.

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*Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler yapar.

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*Mercimek içerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlığı önler.

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*Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar.

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Ezogelin çorbasının faydaları *Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir.

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*Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

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*Gözlere de yararlıdır.

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*Enerji verir ve yorgunluğu giderir.

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*Kansızlara faydalıdır.

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*Anne sütünü attırır.

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*Kandaki kolesterol oranını düşürür ve kan akışını hızlandırır.



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Yayla çorbasının faydaları *Yoğurt yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.

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*Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir ve yağların harcanmasını kolaylaştırarak şişmanlamayı önler.

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*Bağışıklık sistemlerini güçlendirir.

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*Bağırsaklarda faydalı mikropların oluşumunu hızlandırır.

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*Akşam yenen bir kase yoğurt uykuya dalmayı kolaylaştırır.

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*Yoğurdun alerjik etkisi çok azdır.

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Tavuk çorbasının faydaları *Et suyu ve tavuk suyuyla çorba hazırladığınızda yağ ilave etmenize gerek kalmaz.

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*Küçük et ve tavuk parçacıklı çorbalar enerji verir tok kalmanızı sağlar.

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*Tavuk sulu sebze çorbaları, nötrofil ismi verilen iltihap hücrelerini engelliyor.

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*Tavuk ve piliç; protein, madensel tuzlar ve vitamin kaynağıdır.

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Mantar çorbasının faydaları *Protein ve demir açısından çok zengindir.

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*Ayrıca mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.

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*Yorgunluğu giderir.

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*Bol miktarda demir minerali içeren mantar, kansızlığa iyi gelir.

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*Kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.

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Brokoli çorbasının faydaları *A, E ve C vitaminlerini içermektedir. İçerdiği flavonoidler bakımından bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir özelliğe sahiptir

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*Meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı güçlü bir koruyucudur.

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*Brokoli içerdiği bazı indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayıcı özelliğe sahiptir.

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*Brokolinin kendine özgü olan selülozik yapısı (lifli yapı) bağırsaklarda oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında (toksin atıcı) ve alınmış olan ağır metallerin emilmesinde büyük rol oynamaktadır.

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Mısır çorbasının faydaları *Lif yönünden zengin bir besin olması, kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar.

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*Bol lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı da önler ve ishali keser.

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*İçerdiği yüksek karbonhidrat sayesinde de enerjinize enerji katar.

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*Koroner kalp hastalığı riskini azaltır.

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Pirinç çorbasının faydaları *100 gr. kuru pirinç yaklaşık 360 kalori içerir.

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*Ayrıca, B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir.

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*Hazmı kolaylaştırır.

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*Vücuttaki fazla suyu çekerek vücudun toksit maddeleri uzaklaştırmasına yardımcı olur.

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*Yüksek tansiyonu düşürür. *Yüksek tansiyonu düşürür.

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Ispanak çorbasının faydaları *A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından oldukça zengin bir besindir.

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*Yaşlılığa bağlı öğrenme güçlüklerini giderir. Ispanak, kansızlığa iyi gelmesinin yanında kanser, kalp ve damar hastalıkları ile soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır.

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*Yüksek tansiyona, felce ve özellikle yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına iyi gelir.

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*Hamilelere ve doğacak çocuğa güç verir.

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Kereviz çorbasının faydaları *A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir.

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Yuvalama çorbasının faydaları *Bol miktarda nişasta ve azot içermesinin yanında bitkisel protein ve B vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfat ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir.

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Düğün çorbasının faydaları *Yoğurt yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.