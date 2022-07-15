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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2022 Cuma 11:07

Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı

Türk mutfağında hatırı sayılır bir yere sahip olan çorbalar, hangi yöremiz olursa olsun severek tükettiğimiz besinlerdir. Peki, çorbaların lezzetinin yanı sıra vücudumuzda hangisinin neye iyi geldiğini biliyor musunuz?

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