Hangi çorba hangi hastalığa iyi geliyor? İşte merak edilen sorunun cevabı

Mercimek çorbasının faydaları:
*Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.
*Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.
Ezogelin çorbasının faydaları
*Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek vücuda ve zihne güç verir.
Yayla çorbasının faydaları
*Yoğurt yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.
*Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir ve yağların harcanmasını kolaylaştırarak şişmanlamayı önler.
Tavuk çorbasının faydaları
*Et suyu ve tavuk suyuyla çorba hazırladığınızda yağ ilave etmenize gerek kalmaz.
*Ayrıca mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.
*Kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.
Brokoli çorbasının faydaları
*A, E ve C vitaminlerini içermektedir. İçerdiği flavonoidler bakımından bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir özelliğe sahiptir
*Brokoli içerdiği bazı indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayıcı özelliğe sahiptir.
*Brokolinin kendine özgü olan selülozik yapısı (lifli yapı) bağırsaklarda oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında (toksin atıcı) ve alınmış olan ağır metallerin emilmesinde büyük rol oynamaktadır.
Mısır çorbasının faydaları
*Lif yönünden zengin bir besin olması, kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar.
*Bol lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı da önler ve ishali keser.
*Ayrıca, B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor minerallerini içerir.
Ispanak çorbasının faydaları
*A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından oldukça zengin bir besindir.
*Yaşlılığa bağlı öğrenme güçlüklerini giderir. Ispanak, kansızlığa iyi gelmesinin yanında kanser, kalp ve damar hastalıkları ile soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır.
Kereviz çorbasının faydaları
*A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içerir.
Yuvalama çorbasının faydaları *Bol miktarda nişasta ve azot içermesinin yanında bitkisel protein ve B vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfat ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir.
Düğün çorbasının faydaları
*Yoğurt yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.