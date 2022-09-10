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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 16:14

Hangi besinler kilo verdirir? Sofranızdan eksik etmeyin

Kilo vermek emek ve çaba ister. Akşamdan sabaha sihirli değnek değmişçesine kilo vermenizi sağlayan bir formül yoktur ancak doğru şeyleri yiyerek kilo verme sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Bunların başında da yağ yakan yiyecekler geliyor. Listede yer alan yiyecekler yağ yakımını hızlandırıcı etkileriyle kilo vermenize yardımcı olacaklar. İşte o liste...

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