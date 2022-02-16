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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:30

Günde sadece bir avuç! Damarlarınızı açıyor ve kalbinizi yeniliyor

Daha sağlıklı beslenmek isteyen birçok insan bitki bazlı ürünleri tercih ediyor ve kaju, birçok süt ürününe vegan bir alternatif olarak giderek daha popüler hale geliyor.

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