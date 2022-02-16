Günde sadece bir avuç! Damarlarınızı açıyor ve kalbinizi yeniliyor

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Bu kuruyemişler süt, krem peynir, krema, tereyağı ve hatta kaju yağı ve ahududulu smoothie haline getirilebilir.

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Tüm bunlara ek olarak, kaju fıstığı, kalp sağlığını yenileyen kuruyemişler arasında bulunuyor ve kan basıncının düşmesine yol açabileceği çeşitli sağlık yararlarına sahiptir.

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Uzman Valentina Duong, kan basıncının düşmesine yol açacak en kalp dostu faydaları görmek için çoğu gün bir avuç kaju yemeyi öneriyor.

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Duong, "Kaju fıstığı, iyileştirilmiş trigliserit seviyelerine ve düşük sistolik ve diyastolik kan basıncına bağlanmıştır" diyor.

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"Bunun kalp hastalığı riski üzerinde anlamlı bir etkisi var. Bu nedenle, kajuyu diyetinize düzenli olarak dahil etmek, uzun vadede kalbinizin korunmasına yardımcı olabilir."

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Düşük tansiyon ve kaju tüketimi arasındaki ilişki, Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan bir çalışmada ortaya kondu.

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Çalışma, kan basıncı da dahil olmak üzere kalp sorunlarının, daha fazla çiğ kaju tüketmek gibi değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere diyetteki ayarlamalarla kontrol edilebileceğini söylüyor.

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Çalışma, kajuları diyetinize dahil etmenin "diğer kardiyometabolik faktörler üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın sistolik ve diyastolik kan basıncının yanı sıra yüksekliği ve düşüklüğünün haşimoto veya şeker hastalığı gibi birçok soruna neden olan TG seviyelerini iyileştirebileceğini" söylüyor.

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Kajuların kendileri sağlıklı olsalar ve kan basıncını düşürmeye katkıda bulundukları kanıtlansa da, onları nasıl tükettiğinize bağlı olarak ters etki olarak yüksek tansiyon da olabilir.