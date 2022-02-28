Gül suyunun bilinmeyen faydaları! Öğrendikten sonra hemen denemek isteyeceksiniz

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Gül, tıp, kozmetik, mutfak gibi farklı alanlarda kullanılan doğal bir çiçek. İçerdiği vitaminler, antioksidanlar ve hoş kokusu da bu zarif çiçeği öne çıkartan etkenlerden. Gülden elde edilen ürünlerden gül suyu da bilinmeyen birçok faydaya sahip. İşte gül suyunun bilinmeyen etkileri...

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1) Her gün yüzünüzü gül suyuyla temizlerseniz cildinizdeki lekeler onarılır ve tedavi olur. Bu işlem sizi yaş ile birlikte gelen kırışıklıklardan da korur.

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2) Göz altında oluşan yaş bezeleri, yorgunluk ile gelen morlukların geçmesi için gül suyuyla temizleme işlemi yararlı olur.

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3) Gül suyu çay şeklinde alınırsa içindeki A, C, D,E, B3 vitaminleri sayesinde böbrek enfeksiyonu ve kalp hastalığı riskini azaltır, sindirim sistemini onarır, parandontoz hastalığının neden olduğu diş ağrılarını ve göz tahrişini geçirir.

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4) Gül suyu saçlar için çok faydalı. Bu sebeple birçok saç bakım ürünlerinin içerisinde gül suyu kullanılır. İçerisindeki faydalı bileşikler sayesinde saç kökünü besler ve güçlendirir.