Gerginliği giderir, mikropları öldürür ve ağrıları keser! Kekik tam bir şifa deposu

Öksürükte: Dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılır.

Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara biçiminde kullanılmalıdır.

Ciğerleri açar: Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. r.

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Boğmaca, öksürük, astım, romatizma ve birçok hastalıklara karşı çay içiminin yanı sıra kekik banyoları da çok yararlıdır...