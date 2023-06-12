Gerginliği giderir, mikropları öldürür ve ağrıları keser! Kekik tam bir şifa deposu

Kekiğin faydalarından bazıları şöyle:
Diş ağrılarında: Kekik yağından ağrıyan dişe konulabilir.
Kulunç ağrılarında: Yağı ağrıyan yere sürülünce ağrıyı keser.
Sancılarda: Bitkisini kaynatıp suyundan içilebilir.
Kaynamış suya birkaç damla yağından ilave edilebilir.
Soğuk algınlığında: Kekik, vücuttan solunum yoluyla atılır.
Solunum yoluyla atılırken buradaki zararlı bakterileri öldürücü (antiseptik) bir etkisi vardır.
Aknelerde: Akne tedavisinde temizleyici ve iyileştirici etkileri görülür.
Enfeksiyonlarda: Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.
Öksürükte: Dezenfekte edici ve balgam söktürücü olarak kullanılır.
Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında çay ve gargara biçiminde kullanılmalıdır.
Ciğerleri açar: Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır. r.
Boğmaca, öksürük, astım, romatizma ve birçok hastalıklara karşı çay içiminin yanı sıra kekik banyoları da çok yararlıdır...