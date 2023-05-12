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SAĞLIK
Eklenme tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:09

Gerçek tereyağı nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gereken detaylar

Vücuda katkıları ve faydaları saymakla bitmeyecek tereyağının sahtesini üretip piyasaya sürdüler. Peki, tereyağı alırken gerçek olup olmadığını nasıl anlarız?

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